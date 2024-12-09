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9 грудня 2024, 10:15

Україна заробила на експорті товарів та послуг за 10 місяців $46,3 млрд

$46,35 млрд склав експорт товарів та послуг у 2024 році. Це на 10% більше, ніж за такий самий період минулого року. Переважна більшість заробленого — 70% або $32,25 млрд припадає на товари. Менше третини або ж $14,09 млрд — експорт послуг. Про це йдеться в даних Опендатабот.

$46,35 млрд склав експорт товарів та послуг у 2024 році.
Фото: depositphotos

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Зменшення експорту

Попри поступове зростання загальні обсяги експорту все ще не дотягують до рівня 2021 року. У порівнянні з 2021 роком, експорт на 29% менший — тоді він склав $65,15 млрд.

44% від усього експорту України цьогоріч — це продовольчі товари та сировина для їх виготовлення. Це на 14% більше, ніж минулого року. Переважно, йдеться про сільськогосподарський сектор.

Читайте: Україна збільшила експорт товарів на 12,9% — Держстат

Також на 14% за рік зріс експорт металів: до $3,78 млрд. Наразі на цю сферу припадає 8% від усього українського експорту.

Загалом обсяг експортованих товарів зріс на 12,7% порівняно з минулим роком. Втім це все ще у 1,6 рази менше, ніж у 2021 році.

Експорт послуг цьогоріч склав $14,09 млрд. Це на 4% більше, ніж минулоріч, але на такий же відсоток менше до 2021.

Частка ІТ сектору

37,7% склала частка ІТ сектору серед усіх послуг. Сума заробленого українськими айтівцями зменшилась за рік на 4,4% та складає $5,31 млрд.

Цьогоріч на місяць ІТ-експорт приносив $530 млн. До порівняння, торік цей показник був на рівні $555 млн. Найбільш прибутковим для ІТ-експорту був 2022 рік — $600 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
9 грудня 2024, 12:30
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Не факт, что хотя-бы половина экспортной выручки попала на межбанк.
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