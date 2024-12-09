У листопаді український автопарк поповнили 3742 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що відносно листопада минулого року менше на 13%. Про це повідомляє «Укравтопром».
9 грудня 2024, 11:17
В Україні впав попит на електрокари
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Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 18%, проти 19% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 3597 шт. (нових — 669 шт., уживаних — 2928 шт.).
Серед 145 комерційних електромобілів новими були лише 18 авто.
В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили (в одиницях авто):
- HONDA M-NV — 99;
- BYD Song Plus — 86;
- ZEEKR 001 — 73;
- VOLKSWAGEN iD.4 — 71;
- AUDI Q4 e-tron — 35.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- NISSAN Leaf — 384;
- TESLA Model 3 — 301;
- TESLA Model Y — 298;
- HYUNDAI Kona Electric — 194;
- KIA Niro EV — 156.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 48 тисяч авто на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% вживані.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Навезли автівок більше, ніж людей, що можуть їх купити. Тут і дилери на ДВЗ знижки роблять великі, бо ніхто не купує.
Багато тих, хто міг купити — зараз воює, або боїться купувати, щоб влада не віджала і сидять собі в квартирах, чекаючи на манни з неба. Тому ціни будуть продовжувати падати, авто-бізнесмени (бариги) будуть ще більше в шоці і ринок продовжить тріскати…
Може і в цьому теж.
Я не прихильник електрифікації, але через цей тренд став потрохи дивитись блоги власників електричок, серед них вже достатньо адекватних людей які просто ділятся досвідом. І навіть особисто знаю одну людину яка купила таку ж як в мене, але електричку. І от більшість з них постійно скаржатся на якись «приколи» при зараджанні.
І одна справа коли наприклад це складонощі створені через непродумані обмеження для немісцевих як в Турції коли якщо в тебе немає турецкьої СІМки, а часто ще й турецької адреси то тим фіг де зарядиш свою машину.
А інша справа коли ти по п’ять раз підключаєш машину, а зарядку вибиває. Чи коли блокуєтся зарядний порт і ти стоїщ посеред вулиці і не знаєш що робити і де ночувати (якщо ти потравив в цю халепу в подорожі).
Я вже потроху прийняв думку що наступною машиною буде якщо не електричка то мабуть гібрид. Але якщо крім ретельного планування поїздки треба буде ще і мати резервний план на кожну зупинку на випадок якщо не вдастся зарядитись чи навпаки машину заблокує… Та ну його на @#$@#$%$%!