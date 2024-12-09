В Україні впав попит на електрокари

У листопаді український автопарк поповнили 3742 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що відносно листопада минулого року менше на 13%. Про це повідомляє «Укравтопром».

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Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 18%, проти 19% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 3597 шт. (нових — 669 шт., уживаних — 2928 шт.).

Серед 145 комерційних електромобілів новими були лише 18 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили (в одиницях авто):

HONDA M-NV — 99;

BYD Song Plus — 86;

ZEEKR 001 — 73;

VOLKSWAGEN iD.4 — 71;

AUDI Q4 e-tron — 35.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

NISSAN Leaf — 384;

TESLA Model 3 — 301;

TESLA Model Y — 298;

HYUNDAI Kona Electric — 194;

KIA Niro EV — 156.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 48 тисяч авто на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% вживані.

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