В Україні впав попит на електрокари

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 грудня 2024, 11:17

В Україні впав попит на електрокари

У листопаді український автопарк поповнили 3742 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що відносно листопада минулого року менше на 13%. Про це повідомляє «Укравтопром».

У листопаді український автопарк поповнили 3742 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що відносно листопада минулого року менше на 13%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 18%, проти 19% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 3597 шт. (нових — 669 шт., уживаних — 2928 шт.).

Серед 145 комерційних електромобілів новими були лише 18 авто.

В ТОП-5 нових електромобілів місяця потрапили (в одиницях авто):

  • HONDA M-NV — 99;
  • BYD Song Plus — 86;
  • ZEEKR 001 — 73;
  • VOLKSWAGEN iD.4 — 71;
  • AUDI Q4 e-tron — 35.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  • NISSAN Leaf — 384;
  • TESLA Model 3 — 301;
  • TESLA Model Y — 298;
  • HYUNDAI Kona Electric — 194;
  • KIA Niro EV — 156.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 48 тисяч авто на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% вживані.

Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Три літри
Три літри
9 грудня 2024, 11:57
#
Читаєш про проблеми з заряджанням — і не дивує.
+
+15
Alek Cristo
Alek Cristo
9 грудня 2024, 12:15
#
Не в зарядках проблема, а в авторинку в цілому.
Навезли автівок більше, ніж людей, що можуть їх купити. Тут і дилери на ДВЗ знижки роблять великі, бо ніхто не купує.
Багато тих, хто міг купити — зараз воює, або боїться купувати, щоб влада не віджала і сидять собі в квартирах, чекаючи на манни з неба. Тому ціни будуть продовжувати падати, авто-бізнесмени (бариги) будуть ще більше в шоці і ринок продовжить тріскати…
+
0
Три літри
Три літри
9 грудня 2024, 12:25
#
Не в зарядках проблема, а в авторинку в цілому.

Може і в цьому теж.

Я не прихильник електрифікації, але через цей тренд став потрохи дивитись блоги власників електричок, серед них вже достатньо адекватних людей які просто ділятся досвідом. І навіть особисто знаю одну людину яка купила таку ж як в мене, але електричку. І от більшість з них постійно скаржатся на якись «приколи» при зараджанні.

І одна справа коли наприклад це складонощі створені через непродумані обмеження для немісцевих як в Турції коли якщо в тебе немає турецкьої СІМки, а часто ще й турецької адреси то тим фіг де зарядиш свою машину.

А інша справа коли ти по п’ять раз підключаєш машину, а зарядку вибиває. Чи коли блокуєтся зарядний порт і ти стоїщ посеред вулиці і не знаєш що робити і де ночувати (якщо ти потравив в цю халепу в подорожі).

Я вже потроху прийняв думку що наступною машиною буде якщо не електричка то мабуть гібрид. Але якщо крім ретельного планування поїздки треба буде ще і мати резервний план на кожну зупинку на випадок якщо не вдастся зарядитись чи навпаки машину заблокує… Та ну його на @#$@#$%$%!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають agsmith15, torn и 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами