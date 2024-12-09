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9 грудня 2024, 10:47

Южаніна: Найближчим часом класти гроші на депозити в банки стане менш вигідно

Найближчим часом класти гроші на депозити в банки стане менш вигідно. Інфляція може перевищити 10%, і прибутковість банківських вкладів перестане покривати зростання цін. Про це в телеграм-каналі написала член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Найближчим часом класти гроші на депозити в банки стане менш вигідно.
Фото: depositphotos

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Що каже Южаніна

За словами Южаніної, через підняття військового збору з відсотків за депозитами доведеться сплатити вже не 19,5, а 23% податків.

Станом на 2 грудня 2024 року середня ставка за найпоширенішим видом депозиту — строковим на 1 рік — 12,12%.

«Для прикладу, якщо розмістити на депозит 100 тис. гривень строком на 1 рік, то нараховані відсотки (доходи) становитимуть 12 120 грн. У перерахунку на нинішній рівень інфляції 9,7% — 10 944 грн. Профіт після оподаткування — 8 427 грн. Тобто за рік 100 000 знеціняться до 90 300 грн плюс профіт від депозиту 8427 грн отримаємо 98 727 грн умовної вартості», — написала Южаніна.

Читайте: Із доходу від депозитів доведеться віддати 23%: що буде далі з банківськими вкладами

Тому, як зазначає Южаніна, викликає сумнів твердження щодо зростання коштів на гривневих депозитах.

«Тим паче 35,8% від загальної суми вкладів фізичних осіб та ФОП розміщено саме в іноземній валюті — 476,7 млрд грн в еквіваленті із 1 331,6 млрд грн», — підсумувала вона.

Оформити депозит з підвищеним доходом

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+28
Qwerty1999
Qwerty1999
9 грудня 2024, 12:19
#
И что собственно Южанина предлагает,
да ничего, ведь её интересует критика ради критики и не более того…
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0
Mozart
Mozart
9 грудня 2024, 12:42
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Тут даже критики как таковой нет, просто констатация факта.
Подтекст: все переходят в ОВГЗ. Ощущение, что загоняют, чтобы потом побрить, стало еще сильнее.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 грудня 2024, 13:11
#
Не забываем, что Южанина, как депутат ВРУ, тоже голосовала за увеличение налогов, а теперь вдруг стала констатировать факты…
+
0
Mini Mi
Mini Mi
9 грудня 2024, 13:07
#
Перевести гривну в валюту, валюту в usdt и получать по 4−7% годовых без рисков, налогов и финмона.
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