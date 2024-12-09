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9 грудня 2024, 10:00

«Криптопрорив 2025: Старт інвестування в криптовалюти» — запрошуємо на воркшоп

Днями біткоїн сягнув нової рекордної позначки в $100 000, вкотре підтвердивши статус однієї з перспективних інвестиційних можливостей. Якщо ви все ще упереджено ставитесь до криптовалют і маєте багато запитань у голові — воркшоп від Академії Мінфін на них відповість.

Днями біткоїн сягнув нової рекордної позначки в $100 000, вкотре підтвердивши статус однієї з перспективних інвестиційних можливостей.

Академія Мінфін запрошує на воркшоп «Криптопрорив 2025: Старт інвестування в криптовалюти», що відбудеться вже 12 грудня.

Долучіться та дізнайтесь, чому кінець 2024 та початок 2025 року — максимально вдалий час для інвестування у криптовалюти.

Зареєструватися можна за посиланням

Про спікера

Проведе захід експерт з криптовалютного та фондового ринків Михайло Серюга. Він інвестує в криптовалюти з 2013 року, себто має 11 років досвіду.

Михайло веде публічний криптопортфель на «Мінфіні», який у 2023 році забезпечив дохідність до 40% на альткоїнах і до 20% на фундаментальних активах. У 2024 році портфель було оновлено. Його прибутковість на ключових проєктах вже досягла ~45%.

Які теми будуть висвітлені

У ході воркшопу експерт поділиться своїм досвідом та спостереженнями, розповість про поточну капіталізацію та динаміку ринку криптовалют, ключові тренди сьогодення, перспективи на 2025 рік та можливості для інвестора.

Глобальні тренди ринку криптовалют:

  • Поточна капіталізація ринку та динаміка змін.

  • Поведінка ключових криптовалют (BTC, ETH) у 2024 році.

  • Вплив регуляторів у США, ЄС та Азії: як нові правила вплинули на ринок.

Прогнози на 2025 рік:

  • Чи залишиться біткоїн головною валютою ринку?

  • Чи залишиться ефіріум лідером для dApps?

  • Глобальна економіка та її роль у розвитку крипторинку.

  • Інституційні інвестиції: чи очікується подальше зростання?

  • Огляд перспективних альткоїнів: ключові тренди та можливості

Вплив технологій та глобальної економіки:

  • Як штучний інтелект змінює правила гри на крипторинку.

  • Нові можливості у DeFi та NFT: чи варто інвестувати в ці сегменти?

Інвестиційні стратегії:

  • Довгострокові та короткострокові підходи: поради щодо вибору.

  • Управління ризиками: як мінімізувати потенційні втрати.

Початківці також дізнаються, із чого почати, як обрати біржу та гаманець, щоб безпечно зберігати придбані криптовалюти.

Для кого

Воркшоп буде корисний як тим, хто сумнівається в надійності криптовалют, так і досвідченим інвесторам, які шукають нові інструменти та стратегії для збільшення прибутку. Долучайтесь, якщо ви:

  • шукаєте додатковий інструмент інвестування у 2025 році;

  • розглядаєте криптовалюти як інструмент для диверсифікації інвестицій;

  • вже маєте в портфелі ті чи інші криптовалюти й хочете розуміти їх перспективи;

  • цікавитесь, як глобальна економіка й розвиток AI вплине на крипторинок.

Якщо ви початківець — цікавитесь інвестиціями в крипту й хочете мінімізувати ризики, на воркшопі отримаєте практичні поради щодо цього. Експерт розкаже про 10 поширених помилок, яких припускаються на початку, та як їх уникнути.

Формат участі

Воркшоп відбудеться 12 грудня о 19:00 у форматі онлайн-зустрічі в Zoom. Орієнтовна тривалість: 1,5−2 години. Для тих, хто не зможе долучитись наживо, буде доступний запис.

Приєднуйтесь, буде корисно!

Джерело: Мінфін
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