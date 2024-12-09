НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку на $77 мільйонів

Минулого тижня (2−6 грудня) Національний банк продав на міжбанку $785,5 млн, при цьому купив $130 тис. Про це йдеться в даних НБУ .

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Валютні інтервенції НБУ

З 2 по 6 грудня Нацбанк продав $785,5 млн, що на $77 млн більше, ніж минулого тижня. При цьому Нацбанк купив $130 тисяч.

Загалом з початку року Нацбанк продав майже $30,5 млрд, тоді як купив $125,7 млн.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», Національний банк протягом тижня, з 25 по 29 листопада, не купував на міжбанківському валютному ринку валюту і продав $708,5 млн проти $590 млн минулого тижня.

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