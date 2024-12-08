Fitch спрогнозувало, як довго триватиме війна в Україні та чи можливе припинення вогню

Міжнародне агентство Fitch Ratings очікує, що війна росії з Україною триватиме у 2025 році у рамках її поточних широких параметрів. Припинення вогню можливе, але мирна угода є малоймовірною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Fitch.

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Прогноз Fitch

«На нашу думку, незважаючи на деякі територіальні придбання росії з кінця 2023 року, західна військова підтримка та тверда рішучість мають дозволити Україні запобігти значним додатковим територіальним втратам», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають аналітики агентства, заявлена політична мета нової адміністрації США щодо припинення війни може призвести до переговорного припинення вогню, «але мирна угода є малоймовірною через складні поступки, які вимагатимуться від обох сторін».

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«Параметри переговорного припинення вогню, включаючи гарантії безпеки для України та територій, що залишаться під контролем росії, залишаються невизначеними», — вважають у Fitch Ratings.

Нагадаємо

Раніше CNN повідомляло, що у команді обраного президента США Дональда Трампа мають намір вимагати припинення вогню на час переговорів України та росії.

Раніше міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозувало дуже затяжну війну росії з Україною.