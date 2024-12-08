США виділили Україні новий пакет допомоги майже на $1 млрд

Пентагон оголосив про виділення Україні нового, 22-го пакету військової допомоги на $988 млн, повідомляється на сайті відомства.

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Що робить

«Цей пакет допомоги у сфері безпеки передбачає виділення додаткових $988 млн у рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI), яка забезпечить Україну боєприпасами для ракетних систем та безпілотних літальних апаратів», — йдеться у повідомленні.

Крім цієї програми Вашингтон надає підтримку по лінії Presidential Drawdown Authority (PDA, президентські доручення зі скорочення).

Що включає пакет

снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

дрони;

запчастини для обслуговування, ремонту та модернізації артилерійських систем, танків та бронетехніки.

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Нагадаємо

За тиждень це другий пакет допомоги Україні від США. 3 грудня вони оголосили про виділення на військову підтримку Києва $725 млн.