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8 грудня 2024, 10:59

Fitch: У 2024 році державний борг України зріс до майже 91% ВВП

У рейтинговому агенстві Fitch зазначають, що державний борг України зріс до 90,8% ВВП у 2024 році, відносно 84,4% у 2023 році. Про це йдеться у звіті агенства, пише ЕП.

У рейтинговому агенстві Fitch зазначають, що державний борг України зріс до 90,8% ВВП у 2024 році, відносно 84,4% у 2023 році.
Фото: depositphotos

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Деталі

Рівень боргу України значно перевищує середнє значення 70,9% для суверенних боргових зобов'язань з рейтингом «B«/»C«/»D». Збільшення боргу повʼязують із послабленням гривні та збільшення бюджетного дефіциту.

«В той час, як 77% зовнішнього боргу є високо пільговим, 74% від загального обсягу боргу деноміновано в іноземній валюті», — додали у агенстві.

Читайте: Держборг України наступного року перевищить 100% ВВП — МВФ

Fitch оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні на рівні 38 млрд дол у 2025 році, відносно 41 млрд дол у 2024.

При цьому, за оцінками, дефіцит поточного рахунку розшириться до 8,4% від ВВП у 2024 році та 13,6% у 2025 році.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що державний борг України у 2025 році перевищить 100% ВВП.

Згідно із прогнозом МВФ, за підсумками цього року державний борг та гарантований державою борг України — 95,6% ВВП.

Джерело: Мінфін
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