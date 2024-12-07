Польща збільшить витрати на оборону у 2025 році до 4,7% ВВП

Оборонний бюджет Польщі у 2025 році становитиме $46 млрд, досягнувши 4,7% ВВП країни, повідомили у пресслужбі Міністерства національної оборони країни.

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Бюджет на 2025 рік

«Бюджет на 2025 рік включає рекордну суму в 124,3 млрд злотих ($30,6 млрд в еквіваленті) на національну оборону. Разом із видатками Фонду підтримки збройних сил витрати на національну оборону наступного року досягнуть 186,6 млрд злотих ($46 млрд в сумі в еквіваленті)», — йдеться у повідомленні.

«Це означає, що у 2025 році витрати на польську армію складуть 4,7% ВВП, цього року вони становлять 4,2% ВВП», — наголосили в Міноборони.