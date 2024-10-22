Оман стає новим центром IPO на Близькому Сході

Хвиля первинних публічних розміщень, що охопила країни Близького Сходу, але досі не виходила за межі найбільших економік регіону — Саудівської Аравії та ОАЕ, досягла Оману. Як пише агентство Bloomberg, султанат стає «новим центром» IPO і починає конкурувати з Абу-Дабі, Дубаєм та Ер-Ріядом, дедалі більше скорочуючи розрив в обсязі залучених коштів.

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IPO на Близькому Сході

Ключовою подією у сфері лістингу для країни стало нещодавнє IPO державної енергетичної компанії Омана, OQ SAOC, яка минулого четверга, 17 жовтня, продала 25% в OQ Exploration & Production, своєму підрозділі з розвідки та видобутку нафти та газу.

За підсумками їй вдалося залучити близько $2 млрд, що стало найбільшим IPO у регіоні Перської затоки та четвертим за величиною у регіоні EMEA у 2024 році. Цей крок дозволив Оману скоротити розрив з найближчими конкурентами за обсягом залучених коштів від нових розміщень акцій: за даними Bloomberg, цей показник з початку року в Омана досяг $2,08 млрд, ОАЕ — $2,43 млрд і $3,09 млрд у Саудівської Аравії .

Раніше, у 2023 році, Оман також успішно провів IPO компанії Abraj Energy Services, зібравши $244 млн, та лістинг OQ Gas Networks, який приніс $771 млн.

Bloomberg зазначає, що уряд Оману запустив масштабну програму приватизації, і в найближчі місяці вона набере ще більшої сили. Так, суверенний фонд Омана планує виставити на IPO близько 30 активів, серед яких такі великі компанії як Asyad Group (її вартість оцінюється в 4 млрд. доларів) та державна енергетична компанія.

Оман, найбільший виробник нафти на Близькому Сході, який не входить до ОПЕК, сподівається, що продаж державних активів підтримає ключові галузі, такі як енергетика, транспорт та туризм.

Інтерес інвесторів до IPO Оману підігрівається високими дивідендними виплатами, зазначає агентство.