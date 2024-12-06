Російський держбанк ВТБ вигнали з Африки

Російський державний банк ВТБ, що потрапив під західні санкції і відключений від системи SWIFT, закриває єдиний дочірній підрозділ в Африці. Про це повідомляє The Moscow Times.

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Banco VTB Africa S.A. в Анголі, відкритий у 2007 році, вирішив здати ліцензію на здійснення банківських операцій.

«Закриваємо його, відкликаємо ліцензію. Це добровільно-примусова здача ліцензії — у нас все заморожено там», — сказав глава банку Андрій Костін.

За словами глави ВТБ, він зустрічався з президентом Анголи Жуаном Лоренсу, щоб вирішити долю банку, другим найбільшим акціонером якого є ангольська алмазовидобувна корпорація Endiama.

Проте домовитися про майбутнє Banco VTB Africa, який задумували як розрахунковий для російського бізнесу, що працює в Африці, не вдалося.

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Аналогічні проблеми у ВТБ виникли з «дочками» в Великій Британії, Німеччині та пострадянських республіках. Держбанк був позбавлений контролю над VTB Capital і VTB Bank (Europe), а також був змушений згорнути бізнес у Грузії.

Нацбанк країни відкликав у підрозділу ВТБ право на обслуговування фізосіб і депозитаріїв. Банк ВТБ Грузія в підсумку передав свій роздрібний портфель місцевому Базисбанку, а корпоративний — грузинському Liberty Bank.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ВТБ рф визнав рекордний збиток на $10 млрд через санкції.