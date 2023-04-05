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5 квітня 2023, 15:15 Читать на русском

ВТБ РФ визнав рекордний збиток на $10 мільярдів через санкції

Другий за величиною банк у Росії — ВТБ — отримав майже 760 млрд рублів ($9,57 млрд за поточним курсом) чистого збитку за російськими стандартами звітності після 186,3 млрд рублів прибутку у 2021 році. За міжнародними стандартами банк оцінив збитки у 613 млрд рублів, пише «Коммерсант».

Другий за величиною банк у Росії - ВТБ — отримав майже 760 млрд рублів ($9,57 млрд за поточним курсом) чистого збитку за російськими стандартами звітності після 186,3 млрд рублів прибутку у 2021 році.
Фото: mind.ua

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Санкції працюють

Чисті відсоткові доходи банку минулого року впали більш ніж удвічі — до 271,6 млрд рублів, чисті комісійні доходи банку зменшилися на 20,6% — до 117,4 млрд руб.

Витрати на створення резервів під кредитні збитки та інші резерви зросли в 4,4 разу, до 514,3 млрд рублів. Для порівняння: «Сбєрбанк» у 2022 році створив 555 млрд руб. резервів під кредитний ризик.

Крім того, близько 300 млрд руб. збитку до вирахування податків принесли відкрита валютна позиція (ОВП) та ефект від зміцнення рубля у 2022 році.

ВТБ пояснює, до цього призвели збитки від валютних операцій на тлі турбулентності ринку, фактичне вилучення дочірніх компаній за кордоном, створення масштабних резервів та реалізація відсоткового ризику.

Читайте: США ввели санкції проти одного з найбагатших людей РФ, дочки «ВТБ» та «Росбанку»

Нагадаємо

ВТБ потрапив під блокуючі американські санкції 24 лютого, одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

«З точки зору об'єкта санкцій ми були дуже зручною метою з великою площею ураження. Однією з площ ураження був наш валютизований баланс», — розповів заступник голови правління банку Дмитро П'янов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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