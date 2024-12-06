Перші $50 мільярдів від заморожених російських активів Україна отримає у 2025 році — Шмигаль

Перші $50 млрд за рахунок заморожених російських активів Україна почне отримувати вже 2025 року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Доки триває юридична процедура створення компенсаційного механізму, доки ми працюємо над конфіскацією російських заморожених активів, перші $50 млрд почнемо отримувати вже наступного року», — сказав Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

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Нагадаємо

Влітку лідери країн «Великої сімки» (G7) погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. 25 жовтня лідери країн G7 підтвердили свої зобов'язання.

Згідно з цим планом, ЄС і США виділять приблизно по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

На випадок, якщо США відмовляться від своїх зобов'язань через нездатність ЄС змінити санкційний режим щодо російських активів, Рада ЄС 23 жовтня затвердила виділення Україні кредиту у вигляді макрофінансової допомоги на суму до 35 млрд євро, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів рф.

Фінальна сума, яку ЄС надасть Україну у якості позики, може бути меншою — залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.