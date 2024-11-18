Нова пошта може запрацювати в США вже наступного року

«Нова пошта» може вийти на ринок Сполучених Штатів Америки. Про це в інтерв'ю ЕП повідомив співзасновник групи Nova Вячеслав Клімов.

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«Думаю, що наступного року в якомусь форматі перший прапорець з’явиться», — зазначив він.

Він додав, що в США дуже високий показник кількості посилок на одного мешканця країни — 68. Кожен українець, включно з дітьми, генерує 18 посилок на рік. У Польщі цей показник становить 36 посилок.

На початку жовтня «Нова пошта» запустила кур'єрську доставку в Австрії, уже наприкінці місяця компанія оголосила про вихід на ринок Нідерландів з власною кур'єрською доставкою.

Як пояснив Клімов журналістам, що ціль експансії Nova — стати помітним гравцем в поштово-логістичній індустрії у світі.

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