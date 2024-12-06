В Україні хочуть штрафувати водіїв за літню гуму під час зимового періоду

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 грудня 2024, 15:56

В Україні хочуть штрафувати водіїв за літню гуму під час зимового періоду

У Патрульній поліції пропонують запровадити штрафи для водіїв за неперехід з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів. Про це в інтервʼю Українським Новинам повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

У Патрульній поліції пропонують запровадити штрафи для водіїв за неперехід з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів.
Фото: freepik.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Пропонується 340 грн для легкових автомобілів та 8500 грн для вантажівок і автобусів», — сказав він.

Білошицький додав, що зимова гума це питання безпеки і колективної відповідальності.

«Якщо говорити про температурні режими, то тут також все зрозуміло. При +4+7 градусів літня гума вже „дубіє“ і втрачає властивості. Тому важливо, щоб зимова гума була», — сказав Білошицький.

Він також зазначив, що на сьогодні в Україні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.

КАСКО для тих, хто хоче бути впевненим у своєму виборі

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+15
TAN72
TAN72
6 грудня 2024, 15:59
#
Коси коса пока зима🤣
+
+30
Дмитро Ле
Дмитро Ле
6 грудня 2024, 16:22
#
Верное решение. Я б не хотел бы, чтоб какой-то *** заехал в мою машину из-за летней резины.
+
+14
Barrs
Barrs
6 грудня 2024, 16:22
#
Яким чином буде виконуватись перевiрка?
Всевидячим оком?
Чи це в нас буде нова «причина» зупинки яка дасть змогу зупиняти кожне авто пiвроку без причини?
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 грудня 2024, 16:59
#
Что значит каким? Летнюю от зимней отличить много ума не нужно.
+
0
milon
milon
6 грудня 2024, 16:27
#
Решение правильное, но как всегда ищешь подвох потому что Украина))
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 грудня 2024, 17:00
#
Абсолютно правильное решение, только не 340 нужно, а 34000. Тогда может меньше додиков будет, которые в тебя врубятся на летней при первом же льду.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Barrs, GuitarHero, kingcity и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами