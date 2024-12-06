У Патрульній поліції пропонують запровадити штрафи для водіїв за неперехід з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів. Про це в інтервʼю Українським Новинам повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.
6 грудня 2024, 15:56
В Україні хочуть штрафувати водіїв за літню гуму під час зимового періоду
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«Пропонується 340 грн для легкових автомобілів та 8500 грн для вантажівок і автобусів», — сказав він.
Білошицький додав, що зимова гума це питання безпеки і колективної відповідальності.
«Якщо говорити про температурні режими, то тут також все зрозуміло. При +4+7 градусів літня гума вже „дубіє“ і втрачає властивості. Тому важливо, щоб зимова гума була», — сказав Білошицький.
Він також зазначив, що на сьогодні в Україні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6
Всевидячим оком?
Чи це в нас буде нова «причина» зупинки яка дасть змогу зупиняти кожне авто пiвроку без причини?