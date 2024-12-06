До Чехії відновилися поставки нафти трубопроводом «Дружба»

Постачання російської нафти до Чехії через нафтопровід «Дружба» відновилося в п'ятницю після дводенної паузи. Про це повідомила чеська нафтопереробна компанія Orlen Unipetrol.

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«Постачання відновилося сьогодні вранці, і нафта знову надходить через нафтопровід „Дружба“ до Чехії», — сказав генеральний директор Orlen Unipetrol Маріуш Внук.

Він подякував за допомогу уряду Чехії та управлінню державних матеріальних резервів Чеської Республіки.

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Нагадаємо

4 грудня нафта трубопроводом «Дружба» перестала надходити до Чехії з невідомих поки причин.

1 грудня у Польщі неподалік міста Пневи, що на заході країни, стався витік з нафтопроводу «Дружба», яким нафта потрапляє на НПЗ у Німеччині.