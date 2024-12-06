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6 грудня 2024, 13:14

До Чехії відновилися поставки нафти трубопроводом «Дружба»

Постачання російської нафти до Чехії через нафтопровід «Дружба» відновилося в п'ятницю після дводенної паузи. Про це повідомила чеська нафтопереробна компанія Orlen Unipetrol.

Постачання російської нафти до Чехії через нафтопровід «Дружба» відновилося в п'ятницю після дводенної паузи.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Постачання відновилося сьогодні вранці, і нафта знову надходить через нафтопровід „Дружба“ до Чехії», — сказав генеральний директор Orlen Unipetrol Маріуш Внук.

Він подякував за допомогу уряду Чехії та управлінню державних матеріальних резервів Чеської Республіки.

Читайте також: ОПЕК знову знизила прогноз зростання попиту на нафту у 2024 та 2025 роках

Нагадаємо

4 грудня нафта трубопроводом «Дружба» перестала надходити до Чехії з невідомих поки причин.

1 грудня у Польщі неподалік міста Пневи, що на заході країни, стався витік з нафтопроводу «Дружба», яким нафта потрапляє на НПЗ у Німеччині.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+30
Smehue4ki
Smehue4ki
6 грудня 2024, 13:16
#
Був третій рік війни, а ми все качаємо нафту ворога. Хоч з газом вже завершимо за 3 тижні.
+
+15
Riojas
Riojas
6 грудня 2024, 13:45
#
Мы качаем потому, что у нас контракт. Вся Европа с нами, но нефть покупается в рашке
+
0
Alex SH
Alex SH
6 грудня 2024, 15:09
#
Ну да, контракт… В частности с венгерской компанией Mol Nyrt подписан в сентябре 2024.
«Миллионы баррелей российской нефти теперь могут беспрепятственно транспортироваться по трубопроводу „Дружба“ через Украину в Европейский Союз в рамках нового соглашения с Венгрией, которое завершило многомесячный спор из-за нефтяных санкций Киева.
Согласно соглашению, российская энергетическая компания „Лукойл“, чьи продукты запрещены к ввозу в Украину, продаст свою нефть венгерскому энергетическому гиганту MOL. Следовательно, компания MOL будет иметь право транспортировать эту нефть через территорию Украины в ЕС, пишет Politico.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Украина удовлетворена тем, что продуктом теперь владеет венгерская компания. „Это не российская компания, а MOL, транспортирующая свою нефть через украинскую систему“, — подчеркнул Шмигаль.»
Хіба це не потужно? Шмигаль незламно тепер качає УГОРСЬКУ нафту, замість РОСІЙСЬКОЇ. То мабуть вже і є Потужна Перемога за Планом?
+
0
Alex SH
Alex SH
6 грудня 2024, 15:12
#
За 3 тижні можна ще не один новий контракт укласти і Україна стане качати словацький чи іспанський газ з Рашки.
+
0
TAN72
TAN72
6 грудня 2024, 16:03
#
Главное освободить территорию Украины от жителей 🤔
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