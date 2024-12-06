Постачання російської нафти до Чехії через нафтопровід «Дружба» відновилося в п'ятницю після дводенної паузи. Про це повідомила чеська нафтопереробна компанія Orlen Unipetrol.
6 грудня 2024, 13:14
До Чехії відновилися поставки нафти трубопроводом «Дружба»
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«Постачання відновилося сьогодні вранці, і нафта знову надходить через нафтопровід „Дружба“ до Чехії», — сказав генеральний директор Orlen Unipetrol Маріуш Внук.
Він подякував за допомогу уряду Чехії та управлінню державних матеріальних резервів Чеської Республіки.
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Нагадаємо
4 грудня нафта трубопроводом «Дружба» перестала надходити до Чехії з невідомих поки причин.
1 грудня у Польщі неподалік міста Пневи, що на заході країни, стався витік з нафтопроводу «Дружба», яким нафта потрапляє на НПЗ у Німеччині.
Джерело: Мінфін
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«Миллионы баррелей российской нефти теперь могут беспрепятственно транспортироваться по трубопроводу „Дружба“ через Украину в Европейский Союз в рамках нового соглашения с Венгрией, которое завершило многомесячный спор из-за нефтяных санкций Киева.
Согласно соглашению, российская энергетическая компания „Лукойл“, чьи продукты запрещены к ввозу в Украину, продаст свою нефть венгерскому энергетическому гиганту MOL. Следовательно, компания MOL будет иметь право транспортировать эту нефть через территорию Украины в ЕС, пишет Politico.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Украина удовлетворена тем, что продуктом теперь владеет венгерская компания. „Это не российская компания, а MOL, транспортирующая свою нефть через украинскую систему“, — подчеркнул Шмигаль.»
Хіба це не потужно? Шмигаль незламно тепер качає УГОРСЬКУ нафту, замість РОСІЙСЬКОЇ. То мабуть вже і є Потужна Перемога за Планом?