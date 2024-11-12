ОПЕК знову знизила прогноз зростання попиту на нафту у 2024 та 2025 роках

ОПЕК знизила прогноз зростання попиту на нафту у 2024 році ще на 110 тисяч барелів на добу — тепер до 1,82 млн б/д, тобто споживання нафти у світі цього року, як очікується, становитиме 104 млн б/д. Комерційні запаси країн ОЕСР у вересні знизилися на 7,5 млн барелів. Про це йдеться у щомісячному звіті ОПЕК.

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Деталі

Прогноз підвищений з урахуванням фактичних даних для країн ОЕСР Америки та Європи, а також кількох країн, які не входять до ОЕСР.

Водночас для Китаю, Індії, інших країн Азії, Африки та інших країн Євразії потрібен був перегляд у бік зниження.

Знижено оцінки попиту по всіх кварталах поточного року: в І кварталі — на 10 тисяч б/д, до 102,8 млн б/д, у II кварталі — на 170 тисяч б/д, до 103,2 млн б/д, ІІІ кварталі — на 190 тисяч б/д, до 104,54 млн б/д, у IV кварталі — на 50 тисяч б/д, до 105,56 млн б/д.

Прогнозується, що попит на нафту у країнах ОЕСР зросте приблизно на 200 тисяч. б/д, в основному за рахунок країн ОЕСР Америки, за підтримки незначного зростання в країнах ОЕСР Європи та Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

У країнах, які не входять до ОЕСР, зростання попиту на нафту прогнозується приблизно на 1,7 млн б/д у річному обчисленні за рахунок Китаю, а також Індії, інших країн Азії, Близького Сходу та Латинської Америки.

Попит на нафту

ОПЕК вважає, що зростання попиту на нафту у 2024 році підтримується зростанням попиту на моторне паливо, а також здорове економічне зростання, особливо у країнах не-ОЕСР. Також свій внесок зроблять зростання потужностей з нафтопереробки та нафтохімічної маржі — в основному в Китаї та на Близькому Сході.

Прогноз зростання споживання нафти на 2025 рік знижено ще на 103 тисячі б/д — до 1,5 млн б/д, очікується, що світ споживатиме 105,57 млн б/д нафти. З них країни ОЕСР збільшать попит на 100 тисяч б/д, а країни не-ОЕСР — на 1,4 млн б/д.

Очікується, що зростання стимулюватиметься високим попитом на авіаперевезення та стійкою мобільністю на дорогах, а також здоровою промисловою, будівельною та сільськогосподарською діяльністю у країнах, що не входять до ОЕСР.

Аналогічно очікується, що збільшення потужностей та рентабельність нафтохімічної промисловості продовжуватимуть сприяти зростанню попиту на нафту.

Що стосується нафтопродуктів, то попит на нафту в 2025 році, за прогнозами, буде зумовлений потребами в основному в гасі, а також у бензині. Очікується також значне зростання продажів зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ), а споживання дизпалива почне відновлюватись із низьких рівнів 2024 року.