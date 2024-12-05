Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти влади Грузії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти проросійської влади Грузії. Про це він повідомив у своєму відеозверненні 5 грудня.

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«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію путіну», — зазначив Зеленський.

За його словами, в Грузії наразі тривають протести саме проти цього. Водночас президент наголосив на важливості, щоб ппартнери також зараз висловили про свою позицію.

«Ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само — діяти принципово», — заявив президент.

Зокрема, голова держави уточнив, що санкції запроваджені проти засновника партії «Грузинська мрія» та експремʼєр-міністра країни Бідзіни Іванішвілі та його спільників — 19 осіб, тих «хто продає інтереси Грузії та людей».

Нагадаємо

У Грузії вже тиждень тривають протести проти зриву євроінтеграції. Вони почались після того, як 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив, що Грузія відмовляється починати переговори щодо вступу в ЄС до кінця 2028 року.