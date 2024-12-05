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5 грудня 2024, 14:01

Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти влади Грузії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти проросійської влади Грузії. Про це він повідомив у своєму відеозверненні 5 грудня.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти проросійської влади Грузії.
Фото: president.gov.ua

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«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію путіну», — зазначив Зеленський.

За його словами, в Грузії наразі тривають протести саме проти цього. Водночас президент наголосив на важливості, щоб ппартнери також зараз висловили про свою позицію.

«Ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само — діяти принципово», — заявив президент.

Зокрема, голова держави уточнив, що санкції запроваджені проти засновника партії «Грузинська мрія» та експремʼєр-міністра країни Бідзіни Іванішвілі та його спільників — 19 осіб, тих «хто продає інтереси Грузії та людей».

Нагадаємо

У Грузії вже тиждень тривають протести проти зриву євроінтеграції. Вони почались після того, як 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив, що Грузія відмовляється починати переговори щодо вступу в ЄС до кінця 2028 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Kikudzuki
Kikudzuki
5 грудня 2024, 14:15
#
А чё там сейчас в Грузии с курсом $ происходит? Из-за санкций поругаемся с Грузией, пропадет их вино с полок магазинов… крымское уже пропало…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
5 грудня 2024, 14:21
#
Не пропадете, сонцеликий вже канабіс легалізував:)
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
5 грудня 2024, 14:17
#
Заигрался Зе уже в великого гегемона. кто он такой, чтобы выписывать санкции на власть страны, с которой у Украины нет даже общей сухопутной границы?
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0
Ranet
Ranet
5 грудня 2024, 14:25
#
А есть в сценарии санкции против Венгрии и Словакии? И превентивные против Румынии?
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0
vovan9870
vovan9870
5 грудня 2024, 14:38
#
Ще проти Китаю треба так само. Китай також не хоче вступати в ЄС.
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