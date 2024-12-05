Національний банк України встановив на 5 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,6628 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.
5 грудня 2024, 8:01
Курс на 5 грудня: НБУ зміцнив гривню на три копійки
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Валютний ринок
Нацбанк на 5 грудня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,70 грн (на 4 грудня курс було встановлено на рівні 43,82 грн). Європейська валюта подешевшала на 12 копійок.
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Джерело: Мінфін
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