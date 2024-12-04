Курс на 4 грудня: НБУ знизив гривню на п'ять копійок

Національний банк України встановив на 4 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,6972 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 4 грудня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,82 грн (на 3 грудня курс було встановлено на рівні 43,72 грн). Європейська валюта подорожчала на 10 копійок.

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