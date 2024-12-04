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4 грудня 2024, 18:02

Обсяг депозитів у гривні з початку року зріс на понад 100 мільярдів — НБУ

Обсяг гривневих депозитів у банках з початку 2024 року збільшився більш ніж на 100 млрд грн. Про це розповів заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Укрінформу.

Обсяг гривневих депозитів у банках з початку 2024 року збільшився більш ніж на 100 млрд грн.
Фото: НБУ

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«Дві третини усіх коштів клієнтів в банках за результатами жовтня — у національній валюті. Приріст гривневих коштів з початку року — більш ніж 100 млрд грн або близько 7%, з початку повномасштабного вторгнення — понад 830 млрд гривень або близько 90%», — сказав Ніколайчук.

За його словами, 56% гривневих коштів клієнтів у банках — це кошти на рахунках юридичних осіб, які з початку року зросли на 6%, а від початку повномасштабного вторгнення подвоїлися.

«Гривневі кошти фізичних осіб в банках зросли на 8% з початку року та на близько 80% з 24 лютого 2022 року», — зазначив він.

Крім того, частка строкових гривневих коштів українців становить близько 35% від усіх гривневих коштів населення.

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«У 2024 році маємо приріст на 20 млрд гривень або на 8%, а з початку повномасштабного вторгнення — на близько 80 млрд гривень або на 44%», — зауважив Ніколайчук.

За його словами, у структурі строкових депозитів фізичних осіб у національній валюті вклади зі строком більше ніж три місяці становлять 98%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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