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4 грудня 2024, 15:51

Сигарети подорожчають на 40 гривень: Рада підвищила акциз на тютюнові вироби

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, який передбачає поступове підвищення ставок акцизного податку на сигарети до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, який передбачає поступове підвищення ставок акцизного податку на сигарети до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС.
Фото: pixabay.com

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«Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, оскільки акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС», — зазначив він.

Основні зміни

Даний законопроєкт передбачає наступні ключові зміни:

  • переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро;
  • продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1 000 штук сигарет);
  • імплементацію європейської практики щодо оподаткування тютюнових стіків для нагрівання в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Згідно з документом, у 2025 році акциз на сигарети зросте на 35,4%, у 2026 році — на 17%, у 2027 році — на 8,8%, а у 2028 році — на 8,2%.

Мінімальний акциз в євро за тисячу штук складе 78 євро у 2025 році з поступовим підвищенням до 90 євро у 2028 році.

Для тютюну та його замінників (ТВЕН) заплановано зростання акцизу на 22,2% у 2025 році, на 11,9% у 2026 році, на 4,2% у 2027 році та на 4,6% у 2028 році.

За попередніми оцінками, у 2025 році таке підвищення акцизів принесе в державний бюджет близько 20 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
TAN72
TAN72
4 грудня 2024, 16:16
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В самый раз, кто собирается бросить будет стимул.🍌-вам, а не прибыль.
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Kikudzuki
Kikudzuki
4 грудня 2024, 17:10
#
Государство делает деньги на курильщиках… 🤨🙄 А ведь есть много других способов адекватнее… Власти, почему бы вам, к примеру, не заняться проверкой правильности обелетчивания пассажиров на горэлектротранспорте? Кондукторы и водители трамваев и троллейбусов систематически при оплате проезда пассажирами — НЕ выдают им талоны за проезд! Причем, это массовое, поголовное явление. Колоссальная сумма денег не доходит в бюджет, а оседает в карманах кондукторов и водителей! Вы этого не знаете, не видите? И много подобных примеров такой утечки денег. Может все же займетесь хищениями на рабочих местах, а не доением курящих граждан…
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