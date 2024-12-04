Сигарети подорожчають на 40 гривень: Рада підвищила акциз на тютюнові вироби

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби, який передбачає поступове підвищення ставок акцизного податку на сигарети до мінімального рівня, визначеного Директивою 2011/64/ЄС. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, оскільки акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС», — зазначив він.

Основні зміни

Даний законопроєкт передбачає наступні ключові зміни:

переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро;

продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1 000 штук сигарет);

імплементацію європейської практики щодо оподаткування тютюнових стіків для нагрівання в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Згідно з документом, у 2025 році акциз на сигарети зросте на 35,4%, у 2026 році — на 17%, у 2027 році — на 8,8%, а у 2028 році — на 8,2%.

Мінімальний акциз в євро за тисячу штук складе 78 євро у 2025 році з поступовим підвищенням до 90 євро у 2028 році.

Для тютюну та його замінників (ТВЕН) заплановано зростання акцизу на 22,2% у 2025 році, на 11,9% у 2026 році, на 4,2% у 2027 році та на 4,6% у 2028 році.

За попередніми оцінками, у 2025 році таке підвищення акцизів принесе в державний бюджет близько 20 млрд грн.