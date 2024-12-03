Військовий збір та інші зміни: Як сплачувати податки по-новому

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків і бюджет на 2025 рік. Taxer розповів , як тепер українцям сплачувати податки.

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Основні зміни

військовий збір сплачується з січня: 1−2 група — 800 грн/місяць, 3 група — 1% від доходу;

змінився розмір єдиного податку для 2 групи: з січня — 1 600 грн/місяць, для 1 та 3 групи — без змін;

скасована воєнна пільга для сплати єдиного соціального внеску, з січня обов’язковий платіж становить 5 280 грн/квартал.

Військовий збір

Відтепер усі ФОП на спрощеній системі сплачуватимуть військовий збір (ВЗ):

1 та 2 групи: 800 грн/місяць (10% від мінімальної зарплати на січень поточного року);

3 група: 1% від доходу.

Прийнятий закон передбачав сплату ВЗ з 1 жовтня, але уряд рекомендує дочекатися правок. Очікується, що підприємці почнуть сплачувати ВЗ з січня: 1−2 група до 20 січня, 3 група — за результатами першого кварталу до 20 травня 2025 року.

Єдиний податок

Уряд зафіксував мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні попереднього року: з 1 січня 2025 року та протягом всього року мінімальна заробітна плата становитиме 8 000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 028 грн. Це вплине на ставки податків і ліміти доходів для спрощенців:

1 група: 302,80 грн/місяць (для ставки ЄП 10%). Ліміт доходу — 1 336 000 грн/рік.

2 група: 1 600 грн/місяць (для ставки ЄП 20%). Ліміт доходу — 6 672 000 грн/рік.

3 група: 5% від доходу (або 3% з ПДВ). Ліміт доходу — 9 336 000 грн/рік.

Єдиний соціальний внесок

Воєнна пільга скасована. З 1 січня 2025 року ЄСВ стає обов’язковим для всіх ФОП:

Мінімальний платіж — 1 760 грн/місяць (22% від мінімальної зарплати).

Максимальний платіж — 35 200 грн/місяць.

Оновлення звітності

З 2025 року підприємці мають подавати звітність за найманих працівників щомісяця. Також змінюються самі форми звітності з єдиного податку — в них буде додана інформація щодо сплати військового збору. При цьому оновлені форми ще не опубліковані.

Нагадаємо

Минулого тижня, 28 листопада, Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків, який набув чинності 1 грудня.

Як зміняться податки

Військовий збір піднімуть з 1,5% до 5%. Виключення — військові, для яких податок залишиться без змін.

Військовий збір для ФОПів — для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць.

Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи).

Фіксований авансовий платіж для АЗС. Сума платежу різниться від типу заправки та типів пального, яке на ній продається.

Для банків податок на прибуток зросте з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов — до 25% з 2025-го.

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