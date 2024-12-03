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3 грудня 2024, 18:27

Військовий збір та інші зміни: Як сплачувати податки по-новому

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків і бюджет на 2025 рік. Taxer розповів, як тепер українцям сплачувати податки.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків і бюджет на 2025 рік.
Фото: pixabay.com

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Основні зміни

  • військовий збір сплачується з січня: 1−2 група — 800 грн/місяць, 3 група — 1% від доходу;
  • змінився розмір єдиного податку для 2 групи: з січня — 1 600 грн/місяць, для 1 та 3 групи — без змін;
  • скасована воєнна пільга для сплати єдиного соціального внеску, з січня обов’язковий платіж становить 5 280 грн/квартал.

Військовий збір

Відтепер усі ФОП на спрощеній системі сплачуватимуть військовий збір (ВЗ):

  • 1 та 2 групи: 800 грн/місяць (10% від мінімальної зарплати на січень поточного року);
  • 3 група: 1% від доходу.

Прийнятий закон передбачав сплату ВЗ з 1 жовтня, але уряд рекомендує дочекатися правок. Очікується, що підприємці почнуть сплачувати ВЗ з січня: 1−2 група до 20 січня, 3 група — за результатами першого кварталу до 20 травня 2025 року.

Єдиний податок

Уряд зафіксував мінімальну зарплату та прожитковий мінімум на рівні попереднього року: з 1 січня 2025 року та протягом всього року мінімальна заробітна плата становитиме 8 000 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 028 грн. Це вплине на ставки податків і ліміти доходів для спрощенців:

  • 1 група: 302,80 грн/місяць (для ставки ЄП 10%). Ліміт доходу — 1 336 000 грн/рік.
  • 2 група: 1 600 грн/місяць (для ставки ЄП 20%). Ліміт доходу — 6 672 000 грн/рік.
  • 3 група: 5% від доходу (або 3% з ПДВ). Ліміт доходу — 9 336 000 грн/рік.

Єдиний соціальний внесок

Воєнна пільга скасована. З 1 січня 2025 року ЄСВ стає обов’язковим для всіх ФОП:

  • Мінімальний платіж — 1 760 грн/місяць (22% від мінімальної зарплати).
  • Максимальний платіж — 35 200 грн/місяць.

Оновлення звітності

З 2025 року підприємці мають подавати звітність за найманих працівників щомісяця. Також змінюються самі форми звітності з єдиного податку — в них буде додана інформація щодо сплати військового збору. При цьому оновлені форми ще не опубліковані.

Нагадаємо

Минулого тижня, 28 листопада, Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків, який набув чинності 1 грудня.

Як зміняться податки

  • Військовий збір піднімуть з 1,5% до 5%. Виключення — військові, для яких податок залишиться без змін.

  • Військовий збір для ФОПів — для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць.

  • Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи).

  • Фіксований авансовий платіж для АЗС. Сума платежу різниться від типу заправки та типів пального, яке на ній продається.

  • Для банків податок на прибуток зросте з 25% до 50% з 2024 року. А для небанківських фінустанов — до 25% з 2025-го.

Читайте також: Податковий комітет підтримав скасування податків «заднім числом» для ФОПів

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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