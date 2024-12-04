Україна уклала з США меморандум про допомогу енергосистемі на $825 мільйонів

Глава МЗС України Андрій Сибіга та держсекретар США Ентоні Блінкен підписали меморандум про взаєморозуміння між урядами двох країн щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

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Меморандум передбачає можливість американської допомоги на загальну суму до $825 млн.

«Документ створює нормативно-правову базу для покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема відновлення її критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до Європи економіки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду з Європейським Союзом щодо залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA). Кошти є частиною ініціативи G7 (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).