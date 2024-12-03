Курс на 3 грудня: НБУ знизив гривню на шість копійок

Національний банк України встановив на 3 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,6461 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.

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Валютний ринок

Нацбанк на 3 грудня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 43,72 грн (на 2 грудня курс було встановлено на рівні 43,90 грн). Європейська валюта подешевшала на 18 копійок.

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