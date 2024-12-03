Голову «Нафтогазу» призначили міністром національної єдності

Голову правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова призначили на посаду віцепрем'єр-міністра — міністра національної єдності України. Про це написав перший заступник голови Податкового Комітету В Р Ярослав Железняк.

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«За» відповідне рішення проголосували 237 нардепів.

«Тепер питання як буде затверджуватися положення та бюджет на це. Поки на агентство з обʼєднання (воно під Мінекономіки) закладено лише 150 млн грн», — зазначив він.

Проєкт відповідної постанови № 12279 зареєстрували у Верховній Раді 3 грудня. При цьому Комітет Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин встигнув розглянути та підтримати його.

За інформацією Железняка, у «Нафтогазі» буде оголошений конкурс і наглядова рада обиратиме нового СЕО.