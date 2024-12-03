Щоб подати співробітників на бронювання в «Дії» потрібно 20 хвилин — Федоров

У «Дії» з 1 грудня відновили бронювання працівників, яке займає до 20 хвилин. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«20 хв потрібно, щоб подати співробітників на бронювання в «Дії», — повідомив він.

«Дія» сама підтягує актуальну кількість працівників, доступних до бронювання, і перевіряє відповідність вимогам.

«Дані передаються напряму в реєстр Оберіг. Без підписування паперових наказів, ходіння по держустановах і ТЦК», — додав Федоров.

Позитивний результат бронювання автоматично відобразиться в «Резерв+».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабмін затвердив нові правила бронювання військовозобов'язаних.

Як забронювати працівника з 1 грудня

Підприємству потрібно оновити критичність. Тобто подати пакет документів, які підтверджують, що воно відповідає трьом критеріям з восьми.

Два критерії обов’язкові:

Перший. Середня зарплата на підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (це приблизно 20 тис. грн). І також зарплата працівника, якого бронює підприємство має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (20 тис. грн).

Другий. Компанія не повинна мати заборгованості зі сплати податків.

Третій критерій підприємство обирає самостійно із тих, які зазначені у постанові № 76 або в регіональних чи галузевих критеріях.

Куди подавати документи для оновлення чи отримання критичності

Пакет документів потрібно подати до ОВА чи профільного для вас міністерства. На розгляд документів — до 10 днів. Комісії регулярно збираються для ухвалення рішень.

Якщо оновили критичність

Переходьте на портал «Дія». З 1 грудня можна подати список працівників на бронювання. Процедура незмінна. Керівник компанії подає списки працівників на бронювання.