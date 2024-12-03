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3 грудня 2024, 19:45

Щоб подати співробітників на бронювання в «Дії» потрібно 20 хвилин — Федоров

У «Дії» з 1 грудня відновили бронювання працівників, яке займає до 20 хвилин. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У «Дії» з 1 грудня відновили бронювання працівників, яке займає до 20 хвилин.

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«20 хв потрібно, щоб подати співробітників на бронювання в «Дії», — повідомив він.

«Дія» сама підтягує актуальну кількість працівників, доступних до бронювання, і перевіряє відповідність вимогам.

«Дані передаються напряму в реєстр Оберіг. Без підписування паперових наказів, ходіння по держустановах і ТЦК», — додав Федоров.

Позитивний результат бронювання автоматично відобразиться в «Резерв+».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабмін затвердив нові правила бронювання військовозобов'язаних.

Як забронювати працівника з 1 грудня

Підприємству потрібно оновити критичність. Тобто подати пакет документів, які підтверджують, що воно відповідає трьом критеріям з восьми.

Два критерії обов’язкові:

  • Перший. Середня зарплата на підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (це приблизно 20 тис. грн). І також зарплата працівника, якого бронює підприємство має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (20 тис. грн).
  • Другий. Компанія не повинна мати заборгованості зі сплати податків.
  • Третій критерій підприємство обирає самостійно із тих, які зазначені у постанові № 76 або в регіональних чи галузевих критеріях.

Куди подавати документи для оновлення чи отримання критичності

Пакет документів потрібно подати до ОВА чи профільного для вас міністерства. На розгляд документів — до 10 днів. Комісії регулярно збираються для ухвалення рішень.

Якщо оновили критичність

Переходьте на портал «Дія». З 1 грудня можна подати список працівників на бронювання. Процедура незмінна. Керівник компанії подає списки працівників на бронювання.

  • Авторизуйтесь в електронному кабінеті на порталі «Дія».
  • У розділі послуги оберіть «Бронювання».
  • Виберіть опцію Подати заяву.
  • Вкажіть дані працівників для бронювання.
  • Підтвердьте заробітну плату працівника, якого бронюєте.
  • Перевірте заяву та підпишіть її (підпис має поставити керівник підприємства або підписант).
  • Очікуйте результату:
  • Заява обробляється протягом трьох днів.
  • Повідомлення надходить на електронну пошту та в особистий кабінет, успішне бронювання буде відображатись у «Резерв+» працівника.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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