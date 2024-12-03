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3 грудня 2024, 15:55

monobank випустив ювелірні картки. Їх продали за день

monobank та Guzema випустили лімітовану серію ювелірних карток зі срібла й золота. Прибуток із продажу золотих карток направлять на ЗСУ. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

monobank та Guzema випустили лімітовану серію ювелірних карток зі срібла й золота.

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Усього виготовлено лише 200 екземплярів:

  • 50 карток із білого золота;
  • 150 карток зі срібла.

У рамках проєкту весь прибуток від продажу золотих карток буде спрямований на підтримку Збройних Сил України. Крім того, придбавши золоту картку, власники можуть персоналізувати її: ювелір нанесе ім'я та прізвище покупця.

«На жаль, такою карткою не можна платити. Точніше, можна, але лише один раз», — написав Гороховський.

Пізніше він написав, що всі прикраси були вже продані у день анонсу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Kikudzuki
Kikudzuki
3 грудня 2024, 16:07
#
А у кого-то дети от голода плачут… где-то пенсионеры от голода в мусорниках копаются… 🙄😒
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0
Микола Вачевський
Микола Вачевський
3 грудня 2024, 16:20
#
Вартість однієї картки 37 500 грн і їх розкупили за декілька годин. Я думаю скоро перекупи будуть перепродувати на олх.
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