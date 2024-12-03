monobank та Guzema випустили лімітовану серію ювелірних карток зі срібла й золота. Прибуток із продажу золотих карток направлять на ЗСУ. Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.
3 грудня 2024, 15:55
monobank випустив ювелірні картки. Їх продали за день
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Усього виготовлено лише 200 екземплярів:
- 50 карток із білого золота;
- 150 карток зі срібла.
У рамках проєкту весь прибуток від продажу золотих карток буде спрямований на підтримку Збройних Сил України. Крім того, придбавши золоту картку, власники можуть персоналізувати її: ювелір нанесе ім'я та прізвище покупця.
«На жаль, такою карткою не можна платити. Точніше, можна, але лише один раз», — написав Гороховський.
Пізніше він написав, що всі прикраси були вже продані у день анонсу.
Джерело: Мінфін
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