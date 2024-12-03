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3 грудня 2024, 8:37

У листопаді до держбюджету надійшло $6,4 млрд від міжнародних партнерів

У листопаді 2024 року до загального фонду Держбюджету надійшло близько $6,4 млрд пільгового зовнішнього фінансування. Про це повідомило Міністерство фінансів.

У листопаді 2024 року до загального фонду Держбюджету надійшло близько $6,4 млрд пільгового зовнішнього фінансування.
Фото: depositphotos

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Підтримка міжнародних партнерів

У Мінфіні уточнили, що це%

  • $4,8 млрд від Світового банку (грант від Сполучених Штатів у розмірі $1,6 млрд та кошти від інших партнерів з розвитку);
  • $1,35 млрд гранту від Сполучених Штатів;
  • $235 млн пільгового фінансування від Японії;
  • $100 млн позики від Республіки Корея;
  • 10,8 млн євро гранту від Норвегії з Цільового фонду багатьох донорів Світового банку.

Кредит у розмірі $4,8 млрд було залучено через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine на компенсацію основних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

Читайте: Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку

Пільгове фінансування від уряду Японії залучено в межах нових системних проєктів Світового банку «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) — $130 млн та «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN) — $105 млн.

Загальна сума прямої бюджетної допомоги Україні від міжнародних партнерів сягнула $105,9 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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