У листопаді до держбюджету надійшло $6,4 млрд від міжнародних партнерів

У листопаді 2024 року до загального фонду Держбюджету надійшло близько $6,4 млрд пільгового зовнішнього фінансування. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Підтримка міжнародних партнерів

У Мінфіні уточнили, що це%

$4,8 млрд від Світового банку (грант від Сполучених Штатів у розмірі $1,6 млрд та кошти від інших партнерів з розвитку);

$1,35 млрд гранту від Сполучених Штатів;

$235 млн пільгового фінансування від Японії;

$100 млн позики від Республіки Корея;

10,8 млн євро гранту від Норвегії з Цільового фонду багатьох донорів Світового банку.

Кредит у розмірі $4,8 млрд було залучено через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine на компенсацію основних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

Читайте: Україна отримала $4,8 мільярда від Світового банку

Пільгове фінансування від уряду Японії залучено в межах нових системних проєктів Світового банку «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) — $130 млн та «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN) — $105 млн.