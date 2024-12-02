Національний банк України встановив на 2 грудня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,5847 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем, НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.
2 грудня 2024, 8:00
Курс на 2 грудня: НБУ зміцнив гривню на копійку
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Валютний ринок
Нацбанк на 2 грудня встановив офіційний курс гривні стосовно євро на рівні 43,90 грн (на 29 листопада курс був встановлений на рівні 43,86 грн).
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Джерело: Мінфін
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