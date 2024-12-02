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2 грудня 2024, 14:06

Німецький канцлер Олаф Шольц у Києві оголосив про пакет військової допомоги на 650 млн євро

Німецький канцлер Олаф Шольц прибув у понеділок 2 грудня до Києва і оголосив, що впродовж цього місяця Україна отримає військової допомоги на 650 мільйонів євро ($683 млн). Про це пише «Голос Америки».

Німецький канцлер Олаф Шольц прибув у понеділок 2 грудня до Києва і оголосив, що впродовж цього місяця Україна отримає військової допомоги на 650 мільйонів євро ($683 млн).
Фото: dpa

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Деталі

Це його другий приїзд в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року.

Напередодні, 1 грудня, Київ відвідала делегація нових чільних посадовців Євросоюзу: президент Європейської ради Антоніу Кошта, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас, яка відповідає за зовнішню політику і безпеку, а також комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.

Німеччина є найбільшим після США донором міжнародної допомоги Україні, але Олаф Шольц зазнає критики за те, що його опоненти називають браком лідерства та рішучості.

Читайте: У 2025 році Україна отримуватиме 1,5 млрд євро на місяць від заморожених активів рф

«Україна може на нас покластися. Ми говоримо те, що робимо», — заявив Олаф Шольц.

Уряд Шольца довго вагався з рішенням надавати Україні деякі види озброєнь, зокрема бронетехніку, і досі відхиляв заклики постачати ракети Taurus, як це роблять Британія та Франція з ракетами StormShadow/SCALP і Сполучені Штати з ATACMS.

На переговорах Олафа Шольца з президентом Володимиром Зеленським також очевидно постане питання приєднання України до НАТО, що український керівник назвав першим пунктом плану перемоги для припинення війни.

Зеленський доводить, що запрошення України в оборонний блок означало б провал намірів владіміра путіна загарбати Україну.

Шольц досі дуже стримано відгукувався на це, натомість наполягаючи, що важливо підтримувати Україну, але при цьому уникати того, що він називає загрозою «ескалації» війни.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
2 грудня 2024, 14:47
#
Він не німецький канцлер, він канцлер Німеччини.
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