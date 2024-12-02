Німецький канцлер Олаф Шольц прибув у понеділок 2 грудня до Києва і оголосив, що впродовж цього місяця Україна отримає військової допомоги на 650 мільйонів євро ($683 млн). Про це пише «Голос Америки».
Німецький канцлер Олаф Шольц у Києві оголосив про пакет військової допомоги на 650 млн євро
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Це його другий приїзд в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року.
Напередодні, 1 грудня, Київ відвідала делегація нових чільних посадовців Євросоюзу: президент Європейської ради Антоніу Кошта, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас, яка відповідає за зовнішню політику і безпеку, а також комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.
Німеччина є найбільшим після США донором міжнародної допомоги Україні, але Олаф Шольц зазнає критики за те, що його опоненти називають браком лідерства та рішучості.
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Уряд Шольца довго вагався з рішенням надавати Україні деякі види озброєнь, зокрема бронетехніку, і досі відхиляв заклики постачати ракети Taurus, як це роблять Британія та Франція з ракетами StormShadow/SCALP і Сполучені Штати з ATACMS.
На переговорах Олафа Шольца з президентом Володимиром Зеленським також очевидно постане питання приєднання України до НАТО, що український керівник назвав першим пунктом плану перемоги для припинення війни.
Зеленський доводить, що запрошення України в оборонний блок означало б провал намірів владіміра путіна загарбати Україну.
Шольц досі дуже стримано відгукувався на це, натомість наполягаючи, що важливо підтримувати Україну, але при цьому уникати того, що він називає загрозою «ескалації» війни.
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