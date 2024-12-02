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2 грудня 2024, 13:15

Євро дешевшає на тлі політичної невизначеності у Франції

У понеділок євро впав через зростаючу політичну невизначеність у Франції, що чинило тиск і на європейський фондовий ринок, пише Reuters.

У понеділок євро впав через зростаючу політичну невизначеність у Франції, що чинило тиск і на європейський фондовий ринок, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЩо відбувається на валютному ринкуДолар же зміцнився на початку тижня, який може вплинути на очікування щодо відсоткових ставок у США.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається на валютному ринку

Долар же зміцнився на початку тижня, який може вплинути на очікування щодо відсоткових ставок у США.

Американська валюта отримала свіжий імпульс від Трампа, який у вихідні застеріг країни БРІКС від спроб замінити долар іншою валютою.

«Цього місяця волатильність ринку визначатиметься двома факторами. Першим залишається вплив Трампа, особливо майбутні фіскальні налаштування і торгові війни, що більшою мірою насуваються», — каже Кайл Родда, старший аналітик з фінансових ринків Capital.com.

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«Другий — це дії ФРС щодо політики цього місяця», зазначив Родда. «Якщо банк ухвалить рішення про зниження ставок і надасть досить м'які сигнали, це може стати зеленим світлом для так званого ралі Санта-Клауса».

Ситуація у Франції

Євро зазнавав труднощів, і акції Франції, ймовірно, виявляться під тиском через ризик краху французького уряду, оскільки прем'єр-міністру Мішелю Барньє в понеділок доведеться домогтися нових поступок щодо бюджету, щоб уникнути вотуму недовіри.

Ультраправа французька партія «Національне об'єднання» (RN), швидше за все, підтримає вотум недовіри уряду, якщо тільки не станеться «диво в останню хвилину», заявив у понеділок президент RN Жордан Барделла.

Читайте: Чи вдасться Європі врятувати економіку на тлі появи нових загроз

Євро впав на 0,61% до $1,0511 до 11:14, після того, як у п'ятницю досягав тижневих максимумів. Ф'ючерси на індекс французьких акцій впали на 1,4%, вказуючи на різке падіння на початку торгів індексу CAC 40.

Якщо уряд Барньє впаде, тиск на євро швидко посилиться, у тому числі щодо швейцарського франка, зазначає Пол Маккель, голова глобальних досліджень з валютних ринків у HSBC.

Увага ринків також прикута до ФРС США, оскільки звіт із зайнятості за п'ятницю вплине на рішення про можливе зниження ставок 18 грудня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 грудня 2024, 14:21
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В далекие времена, когда телевизор показывал три программы, в воскресенье в 16.00 начиналась передача — «международная панорама».
Каждый выпуск начинался с кратких новостей о «сроках неизбежной гибели капитализма» и основной момент этой «гибели» было …падение курса доллара… инфляция в США… …голод в Азии и Африки… ну и прочий набор «причин».
А вот уверения о …падении Евро и кризисе в странах ЕС… ну очень напоминают заверения советских политологов…
Уверен, что миллионы граждан ЕС даже и не знают о тех «бедах» описанных в этой статье.
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asdf2024
asdf2024
2 грудня 2024, 14:28
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Так сейчас тоже самое и у нас, называется «Телемарафон» сполоные перемоги и рашка капец.

Думаешь ,что евро подешевел это враньё))))
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TattiReuven
TattiReuven
2 грудня 2024, 15:13
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GrugoriyHoland

Точно. Даже зашла в приложение банка посмотрела курс bgn к eur. Как было год назад так и сейчас 1.95/1.96
Ни смена правительства в БГ. Ни приход Трампа, ни прилет НЛО) на курс не влияет
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