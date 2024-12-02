Євро дешевшає на тлі політичної невизначеності у Франції

У понеділок євро впав через зростаючу політичну невизначеність у Франції, що чинило тиск і на європейський фондовий ринок, пише Reuters.

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Що відбувається на валютному ринку

Долар же зміцнився на початку тижня, який може вплинути на очікування щодо відсоткових ставок у США.

Американська валюта отримала свіжий імпульс від Трампа, який у вихідні застеріг країни БРІКС від спроб замінити долар іншою валютою.

«Цього місяця волатильність ринку визначатиметься двома факторами. Першим залишається вплив Трампа, особливо майбутні фіскальні налаштування і торгові війни, що більшою мірою насуваються», — каже Кайл Родда, старший аналітик з фінансових ринків Capital.com.

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«Другий — це дії ФРС щодо політики цього місяця», зазначив Родда. «Якщо банк ухвалить рішення про зниження ставок і надасть досить м'які сигнали, це може стати зеленим світлом для так званого ралі Санта-Клауса».

Ситуація у Франції

Євро зазнавав труднощів, і акції Франції, ймовірно, виявляться під тиском через ризик краху французького уряду, оскільки прем'єр-міністру Мішелю Барньє в понеділок доведеться домогтися нових поступок щодо бюджету, щоб уникнути вотуму недовіри.

Ультраправа французька партія «Національне об'єднання» (RN), швидше за все, підтримає вотум недовіри уряду, якщо тільки не станеться «диво в останню хвилину», заявив у понеділок президент RN Жордан Барделла.

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