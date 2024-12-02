Криптобіржа DMM Bitcoin оголосила про припинення діяльності

Японська криптовалютна біржа DMM Bitcoin , яка в кінці травня 2024 року постраждала від злому, оголосила про припинення діяльності. Про це пише Іncrypted.

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Що відомо

У заяві сказано, що криптовалютний підрозділ японського фінансового конгломерату SBI Group — SBI VC Trade — придбає активи біржі.

Відомо, що DMM Bitcoin досягла угоди з SBI про передачу рахунків клієнтів і кастодіальних активів приблизно до березня 2025 року. Після того, як це відбудеться, біржа планує офіційно припинити роботу.

Також у документі сказано, що відкриті позиції з кредитним плечем повинні бути закритими до вказаної вище дати.

Нагадаємо

31 травня 2024 року DMM Bitcoin повідомила про незаконний доступ до рахунків компанії, на яких зберігалася перша криптовалюта . Згодом стало відомо, що хакери вивели 4502,9 BTC (близько $303 млн на той момент)

Згодом команда біржі заявила, що прагне залучити кошти та компенсувати втрати користувачам, закупивши еквівалентну кількість біткоїнів у своєї групи компаній DMM.com.