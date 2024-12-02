Японська криптовалютна біржа DMM Bitcoin, яка в кінці травня 2024 року постраждала від злому, оголосила про припинення діяльності. Про це пише Іncrypted.
2 грудня 2024, 12:56
Криптобіржа DMM Bitcoin оголосила про припинення діяльності
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Що відомо
У заяві сказано, що криптовалютний підрозділ японського фінансового конгломерату SBI Group — SBI VC Trade — придбає активи біржі.
Відомо, що DMM Bitcoin досягла угоди з SBI про передачу рахунків клієнтів і кастодіальних активів приблизно до березня 2025 року. Після того, як це відбудеться, біржа планує офіційно припинити роботу.
Також у документі сказано, що відкриті позиції з кредитним плечем повинні бути закритими до вказаної вище дати.
Нагадаємо
31 травня 2024 року DMM Bitcoin повідомила про незаконний доступ до рахунків компанії, на яких зберігалася перша криптовалюта. Згодом стало відомо, що хакери вивели 4502,9 BTC (близько $303 млн на той момент)
Згодом команда біржі заявила, що прагне залучити кошти та компенсувати втрати користувачам, закупивши еквівалентну кількість біткоїнів у своєї групи компаній DMM.com.
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Джерело: Мінфін
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