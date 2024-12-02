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2 грудня 2024, 11:44

Інтернет-провайдери пішли до суду. Оскаржують в судах позбавлення їх права перебувати на спрощенці

Приблизно 130 інтернет-провайдерів вже оскаржують або планують оскаржувати в адміністративних судах рішення податкової про позбавлення їх права перебувати на спрощеній системі оподаткування. Про це в телеграм-каналі написала член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Приблизно 130 інтернет-провайдерів вже оскаржують або планують оскаржувати в адміністративних судах рішення податкової про позбавлення їх права перебувати на спрощеній системі оподаткування.
Фото: depositphotos

Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Де найбільше позовів

Найбільше позовів подали в Одеській області (понад 30), Київській, Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях (від 15 до 20 у кожній).

В чому проблема

З 1 жовтня ДПС запровадила радикальні зміни в оподаткуванні інтернет-провайдерів: їх позбавили права перебувати на спрощеній системі оподаткування. Це рішення було впроваджено в примусовому порядку, без дотримання встановлених законодавчих процедур. Зокрема, податкові органи діяли без внесення відповідних змін до Податкового кодексу України, та не склавши необхідних актів.

Читайте: Як податкова може змінити вартість та якість інтернет-послуг і що з цим робити

Які наслідки для бізнесу

Поки тяганина триватиме, наслідки неминучі і для бізнесу, і, звісно, для користувачів інтернету.

Зокрема:

  • монополізація ринку, а отже, зменшення конкуренції на ньому;
  • зростання цін — тими, хто може виконати вимогу ДПС перейти на загальну систему оподаткування;
  • погіршення якості послуг — відповідно, ті, хто не зможе виконати вимогу ДПС, підуть з ринку.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 20 серпня 2024 року Головне управління ДПС у Дніпропетровській області видало роз’яснення, згідно з яким провайдери не можуть бути платниками єдиного податку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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