Криптовалютна біржа XT постраждала від хакерської атаки. Шахраї вивели з платформи криптоактиви на суму близько $1,7 млн, згодом їх обміняли на 461,58 ETH. Про це повідомляють аналітики PeckShied.
28 листопада 2024, 17:10
Шахраї вивели з криптобіржі XT кошти на $1,7 мільйона
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Представники XT зазначили, що сума збитків становить приблизно 1 млн USDT у 12 різних валютах. Також команда біржі заявила, що активи користувачів у безпеці та проблему вже вирішують, проте функція виводу коштів призупинена.
«Сьогодні XT виявила аномальний переказ з нашого гаманця платформи. Будьте впевнені, це не вплине на наших користувачів. Ми завжди підтримуємо резерви, які в 1,5 раза перевищують активи користувачів, щоб забезпечити максимальну безпеку», — йдеться у повідомленні криптобіржі.
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Джерело: Мінфін
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