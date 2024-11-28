Укрпошта анонсувала марку «Країна волонтерів» (фото)

До Міжнародного дня волонтера Укрпошта анонсувала випуск благодійної поштової марки «Країна волонтерів». Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

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На марці зображена автівка, що мчить дорогами країни, аби доставити все необхідне. Ескіз — авторства Анастасії Бондарець, який українці обрали на Всеукраїнському конкурсі.

Роботи фіналістів конкурсу — Анастасії Туки, Святослава Романчака та Марії Суслової — зображені на художньому конверті, листівці й презентаційній папці.

Поштовий набір включає: аркуш «Країна волонтерів», конверт «Перший день» та картку.

Характеристики

Дата випуску (рік) — 2024

Кількість марок в аркуші — 6

Номінал кожної поштової марки — 6х (U+5)

Тираж — 300 тисяч поштових марок

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Де придбати

Передзамовити новинку можна на Поштовому маркеті, а 2 грудня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях. Вартість поштового набору «Країна волонтерів» становить 158 грн.

5 гривень із кожної марки буде направлено на благодійні цілі.