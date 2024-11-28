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28 листопада 2024, 11:46

Укрпошта анонсувала марку «Країна волонтерів» (фото)

До Міжнародного дня волонтера Укрпошта анонсувала випуск благодійної поштової марки «Країна волонтерів». Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

До Міжнародного дня волонтера Укрпошта анонсувала випуск благодійної поштової марки «Країна волонтерів».
Фото: Укрпошта

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На марці зображена автівка, що мчить дорогами країни, аби доставити все необхідне. Ескіз — авторства Анастасії Бондарець, який українці обрали на Всеукраїнському конкурсі.

Роботи фіналістів конкурсу — Анастасії Туки, Святослава Романчака та Марії Суслової — зображені на художньому конверті, листівці й презентаційній папці.

Поштовий набір включає: аркуш «Країна волонтерів», конверт «Перший день» та картку.

Характеристики

  • Дата випуску (рік) — 2024
  • Кількість марок в аркуші — 6
  • Номінал кожної поштової марки — 6х (U+5)
  • Тираж — 300 тисяч поштових марок

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Де придбати

Передзамовити новинку можна на Поштовому маркеті, а 2 грудня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях. Вартість поштового набору «Країна волонтерів» становить 158 грн.

5 гривень із кожної марки буде направлено на благодійні цілі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Vadim531
Vadim531
28 листопада 2024, 11:58
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Країна мрій.
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