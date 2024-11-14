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14 листопада 2024, 11:36

Укрпошта випускає марку «Тризуб Незалежності» (фото)

До Дня Гідності та Свободи, що символізує боротьбу українців за свободу, незалежність та територіальну цілісність, Укрпошта випускає нові художні марки «Тризуб Незалежності». Про це повідомляє пресслужба компанії.

До Дня Гідності та Свободи, що символізує боротьбу українців за свободу, незалежність та територіальну цілісність, Укрпошта випускає нові художні марки «Тризуб Незалежності».
Фото: Укрпошта

Зазначається, що офіційний випуск марок і погашення штемпелем «Перший день» відбудеться 21 листопада 2024 року — у день, що вшановує історичні події Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

В основі випуску «Тризуб Незалежності» — зображення тризуба та історичних печаток, що належали установам і військовим органам Української державності 1918−1921 років.

У новому поштовому випуску від Укрпошти використані зображення восьми історичних печаток, зібраних Музеєм Шереметьєвих (Київ):

  • «Печатка Українського військового контролю, 1918−1920»,
  • «Печатка Конотопського повітового коменданта, 1918−1919»,
  • «Печатка Лунинської волосної земської управи Пінського повіту, 1918−1920»,
  • «Печатка Вищого військового суду залоги Кам’янця-Подільського, 1919−1920»,
  • «Печатка 11-ї легкої артилерійської бригади. Українська Держава, 1918»,
  • «Печатка Посольства Української Народної Республіки в Польщі, 1920»,
  • «Печатка начальника Летичівської повітової міліції. УНР, 1919−1920»,
  • «Мала державна печатка Української Народної Республіки, 1918».

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Характеристики

Марковий аркуш «Тризуб Незалежності» містить 8 марок, кожна з яких має номінал «U» (відповідає тарифу на пересилання внутрішніх простих листів без оголошеної цінності - 18 грн з ПДВ).

Дизайнером поштового набору став Володимир Таран, відомий своєю роботою над дизайном монет, банкнот та поштових марок.

На марках застосована технологія конгревного тиснення, тобто рельєфного зображення.

Тираж — 60 тисяч маркових аркушів.

Кількість марок в аркуші — 8.

Де придбати

Передзамовити поштовий набір «Тризуб Незалежності», можна на Поштовому маркеті, а 21 листопада — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях. Його вартість становить 169 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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