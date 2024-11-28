Європейські компанії планують запустити виробництво синтетичної нафти

Французька компанія TotalEnergies SE та австрійська OMV AG близькі до запуску заводів, які виготовлятимуть синтетичну нафту з пластикових відходів, щоб скоротити викиди при виробництві хімікатів. Про це повідомляє enkorr із посиланням на повідомлення компаній.

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Зазначається, що повернення використаного пластику до стану рідкого масла для повторної обробки з’являється як альтернатива більш поширеному механічному переробленню, коли структура пластику суттєво не змінюється.

Об'єкт, який Total запускає в Гранпюі поблизу Парижа, є першим промисловим заводом такого роду у Франції, повідомляє компанія в електронному листі.

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У відповідь на запитання Total почала введення в експлуатацію заводу з перероблення хімічних речовин на місці, де раніше був нафтопереробний завод (НПЗ).

Побудована спільно з партнером піролізна установка зможе переробляти 15 тис. тонн відходів на рік після виходу на повну потужність. Біопаливний завод має запрацювати 2025 року.

OMV планує запустити завод потужністю 16 тис. тонн на своєму НПЗ у Швехаті поблизу Відня до кінця року, а також, як зазначається у листі, планує збільшити виробництво й річну потужність до 200 тис. тонн.