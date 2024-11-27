Литва виділить 5 мільйонів євро на встановлення в Україні сонячних електростанцій

Уряд Литви затвердив програму підтримки енергетичного сектору України, згідно з якою буде виділено 5 млн євро на встановлення сонячних електростанцій. Про це повідомляє литовський мовник LRT.

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Керівник Департаменту співробітництва з питань розвитку литовського МЗС Раса Кайрієне зазначила, що обладнання для сонячних електростанцій має бути надійним і захищеним від кібератак, тому бажано, щоб воно було європейського виробництва.

«Ми будемо намагатися включити в процес закупівель умову, що обладнання повинно походити з Європейського Союзу або європейських економік», — сказала Кайрієне на засіданні уряду в середу.

В проєкті урядового рішення, підготовленого міністерством, зазначено, що «українські високопосадовці на всіх двосторонніх і багатосторонніх зустрічах просять збільшити підтримку енергетичної системи України і допомогти створити більш децентралізовані потужності з виробництва електроенергії».

Схвалені урядом у жовтні «Основні напрями участі Литви у реконструкції та відновленні України на період 2024−2027 років» передбачають підтримку будівництва шкіл, притулків, придбання обладнання для розмінування, сприяння євроінтеграції України та посилення стійкості енергетичного сектору країни.

За даними МЗС, з лютого 2022 року до кінця цього року загальна підтримка України з боку Литви сягне 1,45 млрд євро.