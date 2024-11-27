Прибуток промислових підприємств Китаю в жовтні впав на 10%

У жовтні 2024 року прибуток промислових підприємств Китаю впав на 10% порівняно з минулим роком, що стало ще однією ознакою того, що стимулюючі заходи Пекіна поки що не змогли звернути назад спад корпоративних доходів. Про це повідомляє CNBC.

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Це стало третім поспіль місяцем зниження прибутку після падіння на 27,1% у річному обчисленні у вересні, що стало різким зниженням з березня 2020 року.

Промисловий прибуток є ключовим показником фінансового стану заводів, шахт та комунальних підприємств у Китаї.

За перші десять місяців 2024 року прибуток промислових підприємств Китаю скоротився на 4,3% порівняно з минулим роком, йдеться у заяві Національного бюро статистики, опублікованій у середу. У період до вересня падіння становило 3,5%.

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Статистичне бюро пояснило менше зниження у жовтні реалізацією стимулюючих заходів Пекіна.