В Китаї керівника найбільшого банку Китаю засудили до страти за хабарі

Колишнього голову правління одного з найбільших державних банків Китаю — Bank of China — Лю Ляньга було засуджено до страти за отримання хабарів і незаконну видачу кредитів. Вирок ухвалено з відстрочкою його виконання на два роки, повідомляє китайське інформагентство «Сіньхуа», передає Цензор.net.

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Суд визнав банкіра винним в отриманні хабарів на суму понад 121 млн юанів (близько $16,8 млн).

Згідно з рішенням суду, обвинувачений довічно позбавлений політичних прав, вся його особиста власність підлягає конфіскації, все незаконно нажите майно та отримані від нього доходи підлягають вилученню та передачі до державної скарбниці.

Суд встановив, що в період з 2010 по 2023 рік Лю Ляньге, обіймаючи різні посади, у тому числі керівні посади в Експортно-імпортному банку Китаю та Bank of China, зловживав службовими повноваженнями на користь третіх осіб, зокрема сприяв їм у отриманні кредитів, отримуючи натомість хабарі.

Крім того, було встановлено, що банкір сприяв у видачі компаніям, які не відповідали необхідним вимогам, кредитів на загальну суму понад 3,32 млрд юанів, внаслідок чого збитки за основною сумою боргу перевищили 190,7 млн ​​юанів.