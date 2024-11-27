Binance запустила BFUSD, суд зняв санкції з Tornado Cash: що нового на крипторинку

Binance запустила BFUSD

Криптовалютна біржа Binance оголосила про запуск BFUSD на Binance Futures. «Маржинальний актив, що приносить винагороду», покликаний надати трейдерам можливість отримувати дохід від утримання BFUSD на їхньому ф’ючерсному рахунку або торгівлі на їх основі.

Binance запевнила користувачів, що ставка винагороди BFUSD або бонусний річний дохід (annual percentage yield, APY) «ніколи не опускатиметься нижче нуля», захищаючи власників від втрат.

Новий актив став доступний на Binance Futures з 27 листопада 2024 року.

За словами представника Binance, BFUSD «не є стейблкоїном», оскільки його не можна зняти з ф’ючерсного рахунку Binance або торгувати на відкритому ринку.

«Це [BFUSD] можна використовувати лише як маржу для ф’ючерсної торгівлі на Binance та обміняти на стейблкоїн USDT», — сказав представник платформи в інтерв'ю The Block.

BFUSD генерує прибуток за допомогою двох стратегій: через дельта-хеджування криптоактивів між спотовими та ф’ючерсними ринками та стейкінг Ethereum.

Чанпен Чжао назвав мемкоїни дивними

Колишній генеральний директор криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао заявив, що не проти мемкоїнів, проте такі токени зараз стають «трохи» дивними.

Крім того, він закликав створювати реальні застосунки на базі блокчейну.

Представники аналітичної компанії IncomeSharks під дописом Чжао у X написали, що «мемкоїни починали з того, що були веселими, потім стали смішними, а в кінці стали неймовірно дивними та відчайдушними».

Інший учасник обговорення заявив, що навіть Ілон Маск є прихильником мемкоїнів.

Чжао відповів, що «ми не намагаємося нічого припинити». За його словами, кожен має право вибору, у що інвестувати або тримати.

Суд зняв санкції з криптоміксера Tornado Cash

Федеральний апеляційний суд США П’ятого округу ухвалив, що OFAC перевищило повноваження під час запровадження санкцій проти криптовалютного міксера Tornado Cash. Про це повідомляє The Block.

Попереднє рішення окружного суду скасовано.

«Незмінні смартконтракти Tornado Cash (рядки програмного коду, що забезпечує конфіденційність) не є „власністю“ іноземного громадянина або організації, а це означає, що їх не можна заблокувати відповідно до IEEPA і що OFAC перевищило свої повноваження, визначені Конгресом», — заявила суддівська колегія.

У постанові зазначено, що навіть з урахуванням ширшого визначення поняття «будь-яка власність» з боку OFAC постачальник послуг криптомікшування залишається поза сферою регулювання, оскільки його смартконтракти не є ні власністю, ні традиційними контрактами або послугами.

На тлі новини ціна utility-токена міксера TORN зросла на 1000% — з $3,6 до максимуму в $40. На момент написання новини він торгується на рівні $12,5, за даними CoinMarketCap.

Трамп прагне розширити контроль CFTC над криптовалютним ринком

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа розглядає можливість розширення повноважень Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) над криптовалютним ринком. Про це повідомляє FOX Business.

Зазначається, що надання CFTC дозволу щодо нагляду за значною частиною ринку цифрових активів «стане кроком у забезпеченні ясності регулювання сектору».

«За достатнього фінансування і правильного керівництва, я думаю, CFTC могла б почати регулювати цифрові товари в перший же день президентства Дональда Трампа», — заявив колишній голова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США Кріс Джанкарло.

У FOX Business додали, що наділення CFTC повноваженнями з регулювання спотового ринку біткоїна та Ethereum надасть їй право регулювати біржі, на яких торгуються ці активи. Наразі жоден регулювальний орган не має чіткої юрисдикції щодо цих операцій на спотовому ринку.

Джанкарло також згадав про іншого регулятора — Комісію з цінних паперів та бірж США (SEC). За його словами, там належить виконати велику роботу.

«Оскільки багато хто з найкращих фахівців залишив SEC, тому нам потрібно відновити її роботу і переорієнтувати її місію на порядок денний у сфері інновацій», — сказав він.