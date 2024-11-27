ЄБРР спростував відмову від фінансової допомоги для ДТЕК Ахметова

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) заявив, що опублікована 24 листопада стаття у пресі не відображає повною мірою позицію банку щодо підтримки України та її енергетичного сектору з початку повномасштабної війни. Про це пише видання Corriere della Sera, яке раніше опублікувало позицію голови ЄБРР.

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Спростування банку

Зокрема, банк спростував твердження, що його президент Оділь Рено-Бассо нібито заявила про відмову від фінансування компанії ДТЕК, яка належить Рінату Ахметову.

У ЄБРР наголосили, що фраза «Жодних грошей для олігарха Ахметова», яка з’явилася в заголовку однієї зі статей, була невірно приписана президентці банку. Також під час інтерв'ю ім'я Ахметова взагалі не згадувалося.

Крім того, у банку уточнили, що підзаголовок статті, в якому йдеться про нібито шкоду для перспектив вступу України до ЄС через компроміси, також є викривленим.

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ЄБРР наголошує, що роль олігархів є важливим аспектом реформ, які підтримуються банком, але не пов'язує це з прямим впливом на євроінтеграцію України.

Автор матеріалу, журналіст Федеріко Фубіні, у відповідь заявив, що його стаття базувалася на дослівній транскрипції інтерв'ю. За його словами, питання про ДТЕК та Ахметова були очевидними у контексті розмови, а використані цитати є точними.