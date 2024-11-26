Норвегія збільшить витрати на допомогу Україні до $2,7 мільярда у 2025 році

Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України з $2,4 млрд цього року приблизно до $2,7 млрд наступного. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на західні ЗМІ.

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У вересні влада Норвегії продовжила період надання щорічної допомоги Україні до 2030 року і мала намір направляти на ці цілі щороку додатково $475 млн.

Тоді повідомлялося, що загальна допомога Києву до 2030 року зросте до $12,8 млрд — на потреби країни піде ще приблизно $5,7 млрд.

Водночас ЗМІ нагадують, що між лівоцентристським урядом меншості в Норвегії та опозицією відзначалися розбіжності щодо розмірів допомоги, які Осло має надавати Україні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у жовтні 2024 року міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде оголосив про новий пакет енергетичної підтримки України напередодні зими на 250 млн євро.