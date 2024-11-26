Акції Rivian злетіли на тлі новин про кредит від Міненерго США на $6,6 млрд

У вівторок акції Rivian Automotive зросли на 9% після оголошення про схвалення кредиту на суму до $6,6 млрд від Міністерства енергетики США (DOE). Кредит , що надається у рамках Програми виробництва передових технологічних транспортних засобів, спрямований на прискорення зростання Rivian та зміцнення його позицій у сфері проектування, розробки та виробництва електромобілів у США. Про це пише investing.com.

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Передбачається, що потенційне фінансування буде спрямоване на підтримку нового заводу Rivian у Стентон-Спрінгс-Норт, штат Джорджія, який, як очікується, значно розширить виробничі потужності автовиробника у США. Це дозволить задовольнити попит як на американському, так і міжнародному ринках.

Очікується, що платформа середнього розміру Rivian, що включає позашляховик R2 та кросовер R3/R3X, стане ключовим фактором довгострокового зростання та прибутковості компанії.

Кредит DOE зміцнить автомобільну промисловість США, призведе до створення значної кількості робочих місць та інвестицій, тим самим зберігаючи лідерство країни в секторі електромобілів, що стрімко розвивається.