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26 листопада 2024, 16:56

Кабмін виділив додаткову грошову допомогу на зимовий період окремим вразливим категоріям громадян

Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав проєкт постанови «Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2024−2025 року «Тепла зима». Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав проєкт постанови «Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2024−2025 року «Тепла зима».
Фото: НБУ

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Хто може отримати допомогу

Згідно з актом діти із малозабезпечених сімей, діти та особи з інвалідністю І групи з-поміж внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати одноразову грошову допомогу від держави у розмірі 6 500 грн.

Допомога розрахована на дітей, які станом на 1 листопада 2024 року ще не досягли 18 років. Підтримка виплачуватиметься українцям, які станом на листопад 2024 року є одержувачами допомоги на проживання ВПО та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.

«Ухвалена постанова сприятиме посиленню соціальної захищеності найбільш вразливих категорій населення у зимовий період 2024−2025 року», — йдеться у повідомленні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
26 листопада 2024, 16:59
#
Прокурорам и депутатам ? Это правильно не представляю как дорого отопить особняк в 500 метров.А если ещё и в Италии дом имеется…
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