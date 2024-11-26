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26 листопада 2024, 11:05

Китай готовий підтримати юань на тлі «загрози від Трампа»

Китай стикається з новими тарифними погрозами від обраного президента США Дональда Трампа та посилює контроль над юанем, пише Bloomberg.

Китай стикається з новими тарифними погрозами від обраного президента США Дональда Трампа та посилює контроль над юанем, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новиниЩо відомоНародний банк Китаю послідовно встановлює денний референтний курс — кращий інструмент Пекіна для формування очікувань за курсом юаня — вище 7.2 за долар з моменту завершення виборів у США, незважаючи на різкі коливання долара та прогнози аналітиків, що Центральний банк поступиться.

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Що відомо

Народний банк Китаю послідовно встановлює денний референтний курс — кращий інструмент Пекіна для формування очікувань за курсом юаня — вище 7.2 за долар з моменту завершення виборів у США, незважаючи на різкі коливання долара та прогнози аналітиків, що Центральний банк поступиться. У понеділок PBOC встановив курс на найвищому рівні за тиждень, опираючись широкому розпродажу по відношенню до долара після того, як Трамп пообіцяв у соціальних мережах запровадити нові тарифи.

Комбінація тарифних загроз із боку США та валютного контролю з боку центрального банку Китаю нагадує трейдерам про перетягування канату, яке відбувалося під час першого терміну Трампа. Але цього разу ставки ще вищі: Китай балансує між бажанням захистити свою валюту та необхідністю повернути економічне зростання на колишній рівень, змушуючи центральний банк шукати золоту середину між надто сильним та надто слабким курсом юаня.

Деталі

«Народний банк Китаю буде підтримувати юань відносно стабільним щодо долара, як він це робив раніше», — сказав Ларрі Ху, керівник відділу економіки Китаю в Macquarie Group. «Щоб відповісти на вищі тарифи, Китай покладатиметься більше на внутрішні стимули, а не на знецінення валюти».

На внутрішньому спот-ринку юань торгувався з найбільшим дисконтом до фіксингу за три тижні, що є ознакою ведмежого настрою трейдерів до валюти, незважаючи на підтримку Пекіна. PBOC встановив фіксинг, що обмежує коливання внутрішнього юаня на 2% в обидві сторони, на рівні на 0.7% вище за середній прогноз в опитуванні Bloomberg.

Позабіржовий юань торгувався приблизно 7.26 у вівторок після падіння до 0.4% вранці.

Джерело: Мінфін
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