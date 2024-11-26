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26 листопада 2024, 11:24

Біткоїн впав до $92 500

В ніч з 25 на 26 листопада ціна першої криптовалюти в моменті впала до $92 868. Після чого, актив трохи відновив свої позиції, але потім відкотився назад ще більше. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

В ніч з 25 на 26 листопада ціна першої криптовалюти в моменті впала до $92 868.
Фото: pixabay.com

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $92 436. За добу актив обвалився на 6%. На тлі цього капіталізація BTC знизилася до $1,82 трлн.

Обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав більш ніж $576 млн за останні 24 години.

Що з іншими криптовалютами

Криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння за останні 24 години. Найбільше падіння у:

Нагадаємо

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, ціна біткоїна стрімко пішла вгору. Минулого тижня перша криптовалюта досягла нового максимуму у $99 000.

Очікується, що при Трампі влада США займе більш м'яку позицію щодо криптовалют.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
Bookseller
Bookseller
26 листопада 2024, 11:33
#
Дааа, улетело мое счастье… Мои остатки былой роскоши: Bitcoin Баланс 3.70062500 • $346 296 Как же я теперь жить то буду, может в армию на контракт пойти? 🤪
+
+15
Я_ __
Я_ __
26 листопада 2024, 13:30
#
Bookseller

Це все прикольно, не зрозуміло одне, для чого мультимільйонеру криптовому сидіти на якихось там форумах, щоб хизуватися в коментарях цифрами з наче як криптогаманця типу, хто завгодно може написати, що має 5.35426495 біткоіна, далі не складно порахувати що це на 26.11.24 коштує 492.592 тисяч доларів США, і можна щодня рахувати і писати скільки умовних біткоінів залишилося в умовному криптогаманці, але сенс цієї твоєї писанини який?

Звісно видно, як ти упиваєшся своїми трьома біткоінами, але ж по суті на тебе особливо увагу не звертають тут, ну, бо все що ти пишеш — це суто текст, ніхто не може ні підтвердити, ні заперечити що в тебе взагалі є біткоіни, і за умови, що в тебе є 3.7 біткоіна і ти займаєшся такою хрінню — це звісно кумедно, роби що бажаєш, але це так дивно виглядає, мультимільйонер пише про свої «мільйони» на форумі, «геніально» але бачити твої підрахунки чисел в коментарях це весело, продовжуй веселити публіку
+
+15
Bookseller
Bookseller
26 листопада 2024, 14:05
#
В том то и дело, что мне просто скучно, я ведь не деловой человек, я просто выиграл в лотерею, вот и развлекаюсь как могу, свободного времени много. И мне удалось зацепить своим успехом тебя. Ишь как тебя зацепило. Приятно мне на душе от этого :)
+
0
Я_ __
Я_ __
26 листопада 2024, 13:31
#
Bookseller

відкрий тепер курси криптотрейдера, заробиш ще більше грошей і будеш ділитися успіхами з публікою на цьому форумі, а ще можеш вести на цьому сайті блог 🤪
+
0
KlaviK
KlaviK
26 листопада 2024, 13:49
#
Та людина може купила бітків на 500К у.е., а зара воно вже 350К у.е. Ото і думкої багатіє за контракт)
+
0
bonv
bonv
26 листопада 2024, 11:57
#
Як і прогнозував раніше — так біток і не пробив 100 тис.
+
+27
potator
potator
26 листопада 2024, 12:16
#
А вы только в биткоинах прогнозер?
+
0
Я_ __
Я_ __
26 листопада 2024, 13:12
#
Bonv

ну біткоін до наступного халвінгу має подолати позначку в 100к, це вже більше питання часу, після стрімкого зростання з 60к до 98к баксів)
+
0
Riojas
Riojas
26 листопада 2024, 13:40
#
Рискнёте зайти сейчас по 91?)
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