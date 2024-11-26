Біткоїн впав до $92 500

В ніч з 25 на 26 листопада ціна першої криптовалюти в моменті впала до $92 868. Після чого, актив трохи відновив свої позиції, але потім відкотився назад ще більше. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

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На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $92 436. За добу актив обвалився на 6%. На тлі цього капіталізація BTC знизилася до $1,82 трлн.

Обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав більш ніж $576 млн за останні 24 години.

Що з іншими криптовалютами

Криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння за останні 24 години. Найбільше падіння у:

Solana (-9%);

Cardano (-8%);

Dogecoin (-7%).

Нагадаємо

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, ціна біткоїна стрімко пішла вгору. Минулого тижня перша криптовалюта досягла нового максимуму у $99 000.

Очікується, що при Трампі влада США займе більш м'яку позицію щодо криптовалют.