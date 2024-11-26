В ніч з 25 на 26 листопада ціна першої криптовалюти в моменті впала до $92 868. Після чого, актив трохи відновив свої позиції, але потім відкотився назад ще більше. Про це свідчать дані CoinMarketCap.
26 листопада 2024, 11:24
Біткоїн впав до $92 500
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На момент написання новини біткоїн торгується на рівні $92 436. За добу актив обвалився на 6%. На тлі цього капіталізація BTC знизилася до $1,82 трлн.
Обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав більш ніж $576 млн за останні 24 години.
Що з іншими криптовалютами
Криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували падіння за останні 24 години. Найбільше падіння у:
Нагадаємо
Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, ціна біткоїна стрімко пішла вгору. Минулого тижня перша криптовалюта досягла нового максимуму у $99 000.
Очікується, що при Трампі влада США займе більш м'яку позицію щодо криптовалют.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9
Це все прикольно, не зрозуміло одне, для чого мультимільйонеру криптовому сидіти на якихось там форумах, щоб хизуватися в коментарях цифрами з наче як криптогаманця типу, хто завгодно може написати, що має 5.35426495 біткоіна, далі не складно порахувати що це на 26.11.24 коштує 492.592 тисяч доларів США, і можна щодня рахувати і писати скільки умовних біткоінів залишилося в умовному криптогаманці, але сенс цієї твоєї писанини який?
Звісно видно, як ти упиваєшся своїми трьома біткоінами, але ж по суті на тебе особливо увагу не звертають тут, ну, бо все що ти пишеш — це суто текст, ніхто не може ні підтвердити, ні заперечити що в тебе взагалі є біткоіни, і за умови, що в тебе є 3.7 біткоіна і ти займаєшся такою хрінню — це звісно кумедно, роби що бажаєш, але це так дивно виглядає, мультимільйонер пише про свої «мільйони» на форумі, «геніально» але бачити твої підрахунки чисел в коментарях це весело, продовжуй веселити публіку
відкрий тепер курси криптотрейдера, заробиш ще більше грошей і будеш ділитися успіхами з публікою на цьому форумі, а ще можеш вести на цьому сайті блог 🤪
ну біткоін до наступного халвінгу має подолати позначку в 100к, це вже більше питання часу, після стрімкого зростання з 60к до 98к баксів)