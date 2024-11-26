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26 листопада 2024, 9:16

Польські аграрії погрожують заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною

Польські аграрії погрожують заблокувати після 10 грудня всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, якщо уряд країни не виконає їхніх вимог. Про це передає Укрінформ з посиланням на TOK.FM.

Польські аграрії погрожують заблокувати після 10 грудня всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, якщо уряд країни не виконає їхніх вимог.
Фото: tokfm.pl

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Деталі

За результатами переговорів у Медиці міністр Секерський задекларував, що до 10 грудня він підготує відповідь на вимоги протестувальників. Зокрема, фермери очікують від влади у Варшаві рішучого спротиву у справі угоди про вільну торгівлю між ЄС та країнами Південної Америки.

Вони побоюються, що відсутність реакції може призвести до напливу на польський ринок агропродукції з країн цього регіону, які входять в організацію Mercosur. Крім того, польські аграрії вимагають від уряду зберегти аграрний податок в 2024 році для фермерів на рівні минулого року.

Польські фермери підкреслюють, що в неділю ввечері вони призупинили протест, а не повністю його припинили.

«Ми даємо міністру час, і якщо нічого не буде зроблено, ми обов’язково знову вийдемо на кордон. І це буде масовий протест, протести будуть по всьому східному кордону», — зазначив голова організації «Ошукане село» Роман Кондрув.

Нагадаємо

У червні польські фермери відновили блокаду кордону. Тоді два десятки фермерських організацій склали новий список вимог для Сейму. Серед них були обмеження експорту української сільгосппродукції, скасування невигідних положень програми ЄС «Зелений курс», збільшення термінів кредитування до 25−30 років, ухвалення закону про «сільські території» та регулювання оренди орних земель.

22 листопада 2024 року фермери анонсували страйк перед пунктом пропуску «Медика — Шегині», який розпочався 23 листопада. Вони обмежили рух вантажівок із наміром продовжувати блокаду до кінця року.

Протест мав дві основні причини. Перша — невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку на рівні 2023 року. Друга — занепокоєння щодо підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай, Уругвай).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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gucci
gucci
26 листопада 2024, 9:26
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Нічого. скоро ці *** підуть окопи копати.
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potator
potator
26 листопада 2024, 9:34
#
Подоляк это ты?
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0
Riojas
Riojas
26 листопада 2024, 9:55
#
В ответ на соглашение о свободной торговле с Южной Америкой заблокируем границу с Украиной. Вполне логично. В любой непонятной ситуации блокируй украинскую границу.
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