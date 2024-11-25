В США хочуть створити проєкт кредитування у біткоїнах на $2 мільярди

Компанія Cantor Fitzgerald може запустити багатомільярдну програму кредитування у біткоїнах. Проєкт дозволить клієнтам позичати долари, використовуючи BTC як заставу. Про це пише Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Компанія обговорює отримання підтримки від Tether. Початковий обсяг фінансування програми складе $2 мільярди, з очікуваним зростанням до десятків мільярдів.

Наразі Tether вже використовує кастодіальний бізнес Cantor для зберігання мільярдів доларів у казначейських облігаціях США, які підтримують вартість стейблкоїна USDT. Такі послуги зберігання приносять Cantor десятки мільйонів доларів щороку.

Говард Лутнік є кандидатом Дональда Трампа на посаду міністра торгівлі. Він готується продати свою частку у Cantor Fitzgerald та інших фірмах, передавши співпрацю з Tether своїм колегам.