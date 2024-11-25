Компанія Cantor Fitzgerald може запустити багатомільярдну програму кредитування у біткоїнах. Проєкт дозволить клієнтам позичати долари, використовуючи BTC як заставу. Про це пише Bloomberg.
25 листопада 2024, 15:17
В США хочуть створити проєкт кредитування у біткоїнах на $2 мільярди
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Компанія обговорює отримання підтримки від Tether. Початковий обсяг фінансування програми складе $2 мільярди, з очікуваним зростанням до десятків мільярдів.
Наразі Tether вже використовує кастодіальний бізнес Cantor для зберігання мільярдів доларів у казначейських облігаціях США, які підтримують вартість стейблкоїна USDT. Такі послуги зберігання приносять Cantor десятки мільйонів доларів щороку.
Говард Лутнік є кандидатом Дональда Трампа на посаду міністра торгівлі. Він готується продати свою частку у Cantor Fitzgerald та інших фірмах, передавши співпрацю з Tether своїм колегам.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
користуйся бітками — купив сьогодні піцу, а завтра хєрак — вона вже втричі дорожча!